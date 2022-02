MIMORIADNE Facebook pohrozil, že skončí v Európe

NEW YORK - Americká spoločnosť Meta Platforms pohrozila, že svoje služby Facebook a Instagram stiahne z Európy, pokiaľ nebude môcť prenášať dáta používateľov na servery v Spojených štátoch. Firma to uviedla v podrobných záznamoch o hospodárení, ktoré predložila americkej komisii pre cenné papiere.

Európske regulačné orgány v súčasnosti upravujú nariadenie o spôsobe zasielania európskych údajov cez Atlantik. Súdny dvor Európskej únie v júli 2020 označil za neplatnú dohodu EÚ a Spojených štátov, ktorá umožňovala firmám odovzdávať osobné údaje európskych užívateľov do Spojených štátov.

Meta uviedla, že ak by sa nemohla spoľahnúť na nové alebo existujúce dohody o presune dát užívateľov, potom by "pravdepodobne nemohla v Európe ponúkať rad svojich najvýznamnejších produktov a služieb, vrátane Facebooku a Instagramu".

Európska komisia (EK) zintenzívnila rokovania s Washingtonom, povedal dnes agentúre Bloomberg jej hovorca. Rokovanie podľa neho ale "vzhľadom na zložitosť prejednávaných otázok a potrebu nájsť rovnováhu medzi ochranou súkromia a národnou bezpečnosťou si vyžaduje čas". "Iba dohoda, ktorá bude plne v súlade s požiadavkami stanovenými súdom EÚ, môže zaistiť stabilitu a právnu istotu, ktorú zúčastnené strany na oboch stranách Atlantiku očakávajú," dodal hovorca.

V auguste 2020 írsky úrad pre ochranu osobných údajov (IDPC) rozhodol, že používanie štandardných zmluvných doložiek spoločností pri spracovaní európskych údajov je v rozpore s GDPR, teda s pravidlami na ochranu osobných údajov, a malo by byť pozastavené. Konečné rozhodnutie by malo padnúť v prvej polovici tohto roku.

Úrady pre ochranu osobných údajov stále častejšie kontrolujú tento druh dodatočných bezpečnostných opatrení, ktoré umožnili spoločnostiam posielať dáta tam a späť bez novej zmluvy, povedal Patrick Van Eecke zo spoločnosti Cooley. "Neprekvapuje ma, že podniky mimo Európy prehodnocujú, či má zmysel naďalej ponúkať služby na európskom trhu, pretože už nezostáva veľa možností," dodal.

Nie je to prvýkrát, čo Facebook pohrozil zákazom svojich služieb. Pred rokom užívateľom a mediálnym firmám v Austrálii zablokoval zdieľanie a prezeranie spravodajského obsahu. Reagoval tým na vtedy chystaný zákon, ktorým má prinútiť digitálne platformy, ako je Google alebo Facebook, aby platili mediálnym podnikom za využívanie ich spravodajského obsahu.

Zuckerberg prišiel za jeden deň o 31 miliárd USD

Hodnota majetku Marka Zuckerberga, zakladateľa sociálnej siete Facebook, sa za jeden deň znížila až o 31 miliárd USD (27,47 miliardy eur). Bol to jeden z najväčších jednodňových poklesov bohatstva a odštartovali ho slabšie ako očakávané výsledky Meta Platforms, materskej spoločnosti Facebooku, za 4. štvrťrok, ktoré sklamali analytikov.

Meta zažila historický kolaps akcií potom, čo jej výsledky v stredu (2.2.) odhalili, že v minulom štvrťroku nezaznamenala žiadny mesačný nárast nových užívateľov Facebooku. To vyvoláva obavy o budúce príjmy spoločnosti. Akcie Meta sa vo štvrtok (3.2.) krátko po otvorení búrz prepadli až o 26 %. A prudký pád akcií skresal Zuckerbergovi, výkonnému riaditeľovi spoločnosti, čisté imanie na približne 92 miliárd USD zo 120,6 miliardy USD v stredu (2.2.) na konci obchodovania podľa Bloomberg Billionaires Index. To stačilo, aby 37-ročný Zuckerberg prvýkrát od júla 2015 vypadol z prvej desiatky najbohatších ľudí sveta.

Jednodňová strata bohatstva vo výške 31 miliárd USD, spôsobená poklesom akcií, je druhá najväčšia v histórii a mohli by jej konkurovať len kolísavé výkyvy hodnoty majetku Elona Muska, šéfa a zakladateľa Tesly. Tento najbohatší človek sveta stratil vlani v novembri 35 miliárd USD za jeden deň, keď sa akcie Tesly prepadli po jeho aktivitách na sociálnej sieti Twitter. Musk sa vtedy spýtal užívateľov, či by mal predať 10 % zo svojho podielu v spoločnosti. Minulý týždeň sa jeho čisté imanie prepadlo tiež, a to o 25,8 miliardy USD.

Poklesu osobného majetku čelia aj ďalší spoluzakladatelia spoločnosti Meta

Aj ďalší spoluzakladatelia spoločnosti Meta čelia bezprecedentnému poklesu osobného majetku. Dustin Moskovitz, 79. najbohatší človek sveta s čistým majetkom 21,2 miliardy USD, na konci obchodovania v stredu (2.2.) stratil približne 3 miliardy USD, zatiaľ čo Eduardo Saverin s majetkom v hodnote 17,5 miliardy USD prišiel o viac ako 4 miliardy USD. Osobný majetok Sheryl Sandbergovej, prevádzkovej riaditeľky spoločnosti Meta v hodnote 2,5 miliardy USD klesol o viac ako 100 miliónov USD podľa údajov zostavených agentúrou Bloomberg. V porovnaní so Zuckerbergom je však bohatstvo Sandbergovej menej koncentrované v akciách spoločnosti, čo zmierňuje "úder".

Neuspokojivé príjmy Meta prehlbujú problémy spoločnosti, ktorá čelí vyšetrovaniu regulačných úradov po celom svete. A snaží sa tiež odôvodniť svoj strategický posun a investície do konceptu tzv. metaversa, ktorý má nahradiť internet. Medzitým sa mladší z užívateľov presúvajú k platformám ako TikTok a YouTube.