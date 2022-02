Rihanna je TEHOTNÁ: Ukázala veľké bruško... Uff, ale TAKTO RISKOVAŤ?!

NEW YORK - Bude mamou! Speváčka Rihanna (33) má obrovský dôvod na radosť. S priateľom, raperom A$AP Rockym (33) totiž čakajú svoje prvé dieťatko. Sladkú novinku však barbadoská hviezda oznámila pomerne prekvapivo. V treskúcej zime vystavila na obdiv svoje úplne nahé tehotenské bruško... Uff, nestačili by napózované fotky z ateliéru?!

O Rihanninom tehotenstve sa v posledných mesiacoch dosť hovorilo, mnohí tvrdili, že videli jej bruško. Ona to však ešte v decembri vytrvalo popierala. S radostnou novinkou vyšla na svetlo sveta až v posledný januárový víkend. A je zrejmé, že do pôrodu kráske nezostáva dlhý čas. Spôsob, akým to oznámila svetu, je však pre mnohé mamičky nemysliteľný.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

Rihanna sa totiž cez víkend objavila v uliciach zimného New Yorku v rifliach a ružovom kabáte za 6-tisíc eur. No ten zjavne kupovala ešte v časoch, keď v oblasti pásu nebola taká objemná. Bunda tak zostala rozopnutá... A budúca mamička usúdila, že aj top pod ňu bude úplne zbytočný - namiesto neho si holé bruško zahalila len náhrdelníkom s perlami a krížom.

Rihanna zjavne svoje bábätko pripravuje na treskúcu zimu, do ktorej sa zrejme ešte stihne narodiť. Či to však stojí za to, je už na zvážení. Jedno je však pravda, tehotenstvo speváčke naozaj pristane.