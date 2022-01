Byvalá markizáčka bojuje s COVIDOM: 4 dni MODLENIA… Obrovský strach z pľúcnej VENTILÁCIE!

Beata sa po farme zaradila medzi influencerov, a tak svojich fanúšikov poctivo informuje o všetkom, čo robí. Pred niekoľkými dňami zverejnila záber šálky s čajom a avizovala, že sa zobudila akási chorá. Už krátko nato bolo zjavné, že nejde o bežnú chrípku či prechladnutie, ale že sa opäť nakazila koronavírusom.

Galéria fotiek (6) Beata koronavírus už raz prekonala. Tentokrát je však jeho priebeh výrazne horší

A priebeh ochorenia nie je zďaleka taký jednoduchý ako ten pred vyše rokom. „4 dni modlenia sa, len nech dýcham a nech sa mi nezhorší stav… Prvýkrát ma korona dostala v decembri 2020 a priebeh bol úplne ľahký, ani som nevedela, že mi niečo je. Nuž, teraz je to úplne iné. Dva dni neustálych horúčok, zimnica a bolesti celého tela, zadýchanie sa, len čo prejdem na wc a neustále silné búšenie srdca a budenie sa v noci s pocitom že skončím na ventilácii," uviedla na Instagrame bývalá farmárka, keď sa po pár dňoch odmlky ozvala.

Galéria fotiek (6) Fanúšikom ukázala aj pozítívne testy

Hovorí, že ani zďaleka nečakala, že by mladý 22-ročný človek mohol dopadnúť takto zle. „Takto mi nebolo nikdy. Musela som odložiť všetky povinnosti a len ležať a dúfať, že mi bude lepšie… A keď mi je aj lepšie, o hodinu mi je zasa horšie. Naozaj na seba dávajte pozor. Toto ochorenie je nevyspytateľné a neviete, aký priebeh budete mať práve vy a aké postcovidové následky to môže obnášať do budúcna, čo ma straší najviac," dodala Bea a poprosila fanúšikov, aby jej držali palce, nech sa dá čo najskôr dokopy. Veľa zdravia jej prajeme i my a dúfame, že sa čoskoro zotaví.