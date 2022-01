POŽIAR domu súťažiacej z cukrárskej šou: Infralampa zapálila posteľ... Prišla o všetko, zhoreli aj 3 psy!

Šou Pečie celé Slovensko, ktorú vysielalal RTVS, sa medzi divákmi tešila veľkému úspechu. Rovnaký projekt zaradila na svoje obrazovky u našich západných susedov aj Česká televízia. Účastníčkou súťaže bola aj 23-ročná Anna Klápšťová.

TRAGÉDIA v rodine súťažiacej z cukrárskej šou: POŽIAR domu a SMRŤ!

Ako sme vo štvrtok na Topkách informovali, rodinu mladej tmavovlásky postihla minulý víkend obrovská tragédia. Rodinný dom, v ktorom žila, zachvátili v noci plamene a domov jej zhorel do tla. Bohužiaľ v požiari zahynuli aj jej domáci miláčikovia.

Ako aktuálne pre portál Blesk.cz upresnila, požiar sa chytil od infralampy, ktorou si nahrievala jazvy na tvári. „Večer som si vedal seba na postel dala infralampu, ktorou si nahrievam jazvy na tvári. Lenže som zaspala. Po 5 hodinách sa lampa zrejme prevrátila a keď som sa zobudila, už bola diera vo vankúši a cítila som veľké teplo a žiar. Pred sebou som mala druhú polovicu postele v plameňoch,“ prezradila Anna.

„Najskôr som si myslela, že je to sen. Bola som v šoku. Bežala som hneď do kuchyne po po vodu, ale nemala som po ruke žiadnu väčšiu misu, tak som vzala tú od robota, napustila trochu vody a bežala zobudiť mamu do vedlajšej izby. Keď som sa vrátila späť do môjho, pálili ma oči a všetko už tam búchalo a praskali sklá. Mala som obrovský strach. Mama volala hasičov a ja som medzitým vytiahla z búdy Amy a rýchlo poslepiačky schmatla Eddieho a bežala dole k babke do bezpečia,“ šokuje mladá kuchárka.

Rodina prišla prakticky o všetko. Pomocnú ruku im poskytla susedka Lucie Bílá, ktorá im poskytla bývanie vo svojej chate aspoň na 14 dní... No bolesť rodiny je o to väčšia, že okrem materiálnych vecí, prišli aj o svojich domácich miláčikov. „Dvaja psíkovia mi zostali - Amy a šteniatko Eddie. Tých som zachránila. Ale zostal mi tam Noel, Beckie a šteniatko Dusty. Stále mi to príde ako zlý sen, z ktorého sa nejde prebutiť. Veľmi mi chýbajú a každým dňom to bolí viac,“ dodala Klápšťová.

Nešťastie mladej pekárky chytilo za srdce celé Česko. Okamžite zorganizovali zbierku a len za pár hodín sa im podarilo vyzbierať sumu 1,5 milióna českých korún. To jej síce stratu milovaných psíkov nevynahradí, ale určite uľahčí budovanie nového domova.