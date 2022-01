Známa Slovenka po návšteve kaderníctva: FOTO Čistá KATASTROFA… Reakcia kaderníčky vás dorazí!

BRATISLAVA - Dámy, ruku na srdce. Boli ste vždy spokojné s tým, čo vám vaša kaderníčka vytvorila na hlave? Pretože väčšina z nás už minimálne zažila zdesenie pri pohľade do zrkadla, kedy sa z podstrihnutia končekov stalo skrátenie o dobrých desať centimetrov. A často to dopadne aj horšie!

Akurát že väčšina z nás skrátka nemá gule na to, aby sme kaderníčke oznámili, že s jej prácou nie sme spokojné. Prikývneme, tvárime sa, že je všetko v poriadku a potom si doma prefarbujeme vlasy alebo zmývame nepodarok, ktorý sa ani zďaleka nepodobal na účes, aký sme ukazovali na fotke. A ešte si zato aj zaplatíme.

Bývalá moderátorka Kristína Kormúthová však nikdy nepatrila ženy, ktoré by si dávali servítku pred ústa. A svedčí o tom aj jej posledná návšteva kaderníctva, ktorá vôbec nedopadla podľa jej predstáv. „Neviem.Niektoré kaderníctva.. Asi keby som si sama doma urobila vlasy, tak je to 30x lepšie. Vyhodené peniaze," začala zostra podnikateľka len krátko potom, čo na Instagram pridala fotografiu z posedeníčka v salóne.

To, čo mala po návšteve dorobené s vlasmi, však nenasvedčovalo, že sa zverila do dobrých rúk, nie ešte že by žena za čosi podobné mala zaplatť. Ona sama svoj výsledný "účes" pomenovala "ako po trojdňovej žúrke v prievane". „Najviac sa mi páčila reakcia pani hairstylistky. Pozor, hairstylistky, nie kaderníčky. Hovorí, že no čo, páči sa vám to? Taká veľmi spokojná so svojou odvedenou prácou," opisovala tmavovláska po návrate domov.

Lenže Kristína bola, ako vždy, maximálne úprimná. „A ja že, viete čo... Ani veľmi nie," opísala na Instagrame rozhovor a kaderníčkou, ktorú jej slová šokovalil. „A ona tak pozerá, že... No ale... Musíte uznať, že to máte oveľa lepšie, ako keď ste sem prišli s tou šiltovkou," dodala na záver historky zo salónu Kritína, ktorá si následne išla celú "parádu" na hlave umyť a vlasy si upravila sama.