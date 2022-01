Pikantné priznanie na obrazovkách Jojky: Kolegom vyrazila dych... Som lesbička!

Diváci jojkárskej relácie Bez servítky veľmi dobre vedia, že táto šou nie je len o varení. Je totiž celkom zaujímavé sledovať, ako sa skupinka piatich súťažiacich dokáže pri spoločnom stole správať a neraz sa na obraze objavia aj celkom zaujímaví jedinci.

V aktuálnej zostavičke púta pozornosť 37-ročná Janka. Tá sa správala tak, že hádam každý zo súperov mal dojem, že si robí zálusk na ďalšieho z partie - fešáka Jana. Nechýbali ani rôzne sexistické narážky a dvojzmysly. Ako veľmi sa však všetci mýlia, zistili v momente, keď k Janke zavítali na návštevu.

Tmavovláska im totiž bez okolkov prezradila, že je lesbička. „V živote by som to o nej nepovedal,” reagoval zaskočený Jano. „Skoro ma vykotilo zo stoličky,” pridala svoju reakciu súperka Eva.

Janka však kolegov šokovala aj rozprávaním o rodine. Spolu s bývalou partnerkou si totiž zadovážili dve deti. Tmavovláskina ex absolvovala umelé oplodnenie a v podstate aj po rozchode tvoria podľa jej slov rodinu. Schádzajú sa tiež s mužom, ktorý je v podstate biologickým otcom detí. „Žijeme tak, ako sme my chceli žiť, nie tak, ako to chce okolie,” povedala k tomu Janka.

„Strašné! Ja neviem, či budem dnes z toho spať,” poznamenala pred kamerou Eva. Súperi pri stole sa s výnimkou Andreja zhodli, že to v podstate chápu a rešpektujú. On však dal jasne najavo, čo si o takejto forme rodiny myslí. „Janka to vidí inak, ja to vnímam ako katastrofu. Rodinu tvorí chlap a žena,” poznamenal.

Rôzne sú tiež názory divákov, ktorí na facebookovej stránke relácie vedú poriadne búrlivú diskusiu. Vy máte na takúto formu rodiny aký názor?

