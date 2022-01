Česká speváčka (†57) schválne nakazená COVID-om: Chystala sa von a... O 10 minút bola mŕtva!

Len dva dni pred svojou smrťou sa Hana Horká tešila z toho, že prekonala koronavírus a plánovala si naplno užívať život. Včera sa však sociálnymi sieťami a médiámi začali šíriť správy o tom, že speváčka náhle zomrela. „Niektorým správam nechceme uveriť, ale budeme musieť,” reagovala na úmrtie kapela Asonance, ktorá hráva britské ľudové piesne. Hana bola jej súčasťou od roku 1985.

Zbytočná smrť: Zomrela česká speváčka (†57)... Úmyselne sa nakazila covidom!

Portál extra.cz sa skontaktoval so speváčkiným synom Janom. 23-ročný mladík prezradil, že ich názory na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa doma výrazne líšili. Kým on a jeho otec boli zaočkovaní, Hana to odmietala a podliehala rôznym konšipračným teóriám. Dokonca sa kvôli tomu celý rok hádali. „Nemalo to ale cenu, bola o tom presvedčená. Jej názor bol, že všetko zariadi príroda a prirodzená imunita. A to je vlastne blbosť, pretože imunita funguje pri ochoreniu a nie proti nemu,” uviedol.

Speváčka sa dokonca chcela COVID-om schválne nakaziť. Čo sa jej podarilo. Ako Jan prezradil, práve on "priniesol" domov spomínaný vírus. Hane bolo spočiatku zle, avšak v týchto dňoch sa už cítila dobre. Dokonca nič nenasvedčovalo tomu, že sa jej zdravotný stav zhoršuje. „V nedeľu ráno sa obliekla, že pôjde na prechádzku. Začal ju ale bolieť chrbát, tak sme jej to natreli a ona si išla na chvíľku ľahnúť. Behom desiatich minút bolo po všetkom. Našiel ju otec. Zavolali sme sanitku, ale už jej nemohli pomôcť,” dodal nešťastný mladík.

Hoci výsledky pitvy ešte nie sú známe, Jan má jasno v tom, čo je príčinou úmrtia jeho matky. „Bol to proste covid. Je to svinstvo,” poznamenal s presvedčením.