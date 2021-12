Česká speváčka schudla 20 kíl: Teraz vystavila novú figúru IBA v spodnej bielizni!

Eliška Mrázová

Zdroj: Facebook EM

PRAHA - Po návrate z Dubaja, kde účinkovala niekoľko týždňov v hudobnej šou, pripravila exsuperstaristka Eliška Mrázová alias Elis Mraz pre svojich priaznivcov nový song Imma be. Považuje ho za svoj osobný manifest. Pred časom sa jej totiž podarilo zhodiť 20 kíl... No už rozhodne nechce, aby jej niekto hovoril, ako by mala vyzerať alebo ako by sa mala správať.