Speváčka z markizáckej šou zhodila 20 kíl: Aha, už ukazuje telo!

DUBAJ - V markizáckej šou vystupovala ešte ako Eliška Mrázová, neskôr si zvolila medzinárodnejšie znejúci pseudonym Elis Mraz. A tento rok sa pustila do chudnutia. Za 5 mesiacov zhodila 20 kíl. Pozrite, ako teraz vyzerá v plavkách!

Svojou premenou sa Eliška pochválila tento rok v máji. Do chudnutia ju nakopla fotografia v plavkách, ktorá vznikla, keď vážila 91 kíl.

Zdroj: Instagram E.M.

Mladá speváčka už predtým zhodila nejaké kilá, no nalepili sa na ňu naspäť. Tentoraz sa jej zatiaľ váhu darí držať pod kontrolou. Aj napriek tomu, že 20 kíl zhodila iba za 5 mesiacov. „Šlo to rýchlo, ale žiadny jojo efekt zatiaľ nenastal. Váhu sa mi darí držať a ešte by som pár kíl chcela dostať dole,” povedala pre Super.cz.

Novým telom sa už ale celkom rada chváli. Neváhala napríklad pridať na sociálnu sieť záber, keď kvôli prehratej stávke musela prísť do práce iba v bielizni. A najnovšie sa zas pochválila zábermi v plavkách z Dubaja, kam sa na nejaký čas presťahovala.

Zdroj: Facebook EM

Zdroj: Facebook EM

Zdroj: Facebook EM