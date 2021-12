Jasmina Alagič Silvester NEOSLAVUJE: Žiadne žúry ani ohňostroje... TOTO je dôvod!

Hoci nám situácia okolo koronavírusu žiadne veľké vítanie nového roka neumožňuje, väčšina ľudí tento večer vníma špeciálne – za bežných okolností sa konajú žúrky s priateľmi, oslavy s rodinou, nechýbajú ani ohňostroje a šampanské tečie potokom. V rodine Vrbovských však posledný deň v roku vyzerá úplne inak.

Jasmina hovorí, že doby, kedy hýrila, sú dávno minulé a teraz si radšej užíva pokoj. O pôvabnej mamičke je známe, že alkoholu vôbec neholduje. „Mala som nejeden žúr a povedala som si, že Jasmina, už sa nechceš dostávať do fázy, kedy si to nebola ty. Ja sa viem maximálne perfektne zabaviť aj bez alkoholu,” prezradila pre Topky.sk moderátorka, ktorá hovorí, že v minulosti sa vyhýrila dostatočne a to úplne stačilo. No a je pravdou, že s jej pozitívnym prístupom a dobrou náladou sa dostávať do hladinky ani nepotrebuje.

Okrem toho, Silvester vraj nevníma nijako špeciálne a to z jedného jednoduchého dôvodu. Viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie, kde nám prezradila aj to, čo si najviac praje do nového roka. Jasmina ľuďom poslala silný odkaz, nad ktorým by sme sa skutočne mali všetci zamyslieť...

Zdroj: Instagram J.A.