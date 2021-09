FOTO Nočná mora milionárky Plačkovej: Už 3 dni v CPZ a... Nemohla sa ani prezliecť!

BRATISLAVA - Ešte v nedeľu sa Zuzana Strausz Plačková (30) na sociálnych sieťach pýšila obrovským šatníkom, ktorý si nechala zhotoviť vo svojom novom rodinnom dome v Miloslavove. No hoci je známou fashion milovníčkou, aktuálne veľa módneho rozruchu neurobí. Od pondelka sa spolu s ďalšími deviatimi ľuďmi nachádza v CPZ a... Už 3 dni sa nemohla ani prezliecť!

VIDEO: Zuzanu Strausz Plačkovú priviezla policajná eskorta na súd

Od pondelka je na Slovensku témou číslo jeden zadržanie Zuzany Strausz Plačkovej a jej manžela Reného Strausza. Obaja mali byť podľa uznesenia o vznesení obvinenia členmi zločineckej skupiny a obchodovať s kokaínom. V stredu dal prokurátor návrh na ich vzatie do väzby. O ich ďalšom osude sa rozhodne dnes približne o 15:00.

Všetkých obvinených odviezli späť ZA MREŽE: Aj Plačkovú... O ich osude sa rozhodne až zajtra!

Včera popoludní sa na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku konal výsluch všetkých desiatich obvinených, vrátane Zuzany Strausz Plačkovej a jej manžela Reného Strausza. Na miesto ich priviezla policajná eskorta približne o 16:30, no každého samostatne, v dvoch rozdielnych vozidlách. Tie zastavili hneď pri vchode do budovy, a tak obvinení po vystúpení z auta hneď zmizli za dverami súdu.

Zuzana Strausz Plačková včera na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Maarty von B

Aj ten kúsok, ktorý prešli, však stačil na to, aby sme si všimli, že dvojica od pondelka nemala možnosť sa prezliecť. A pre takú milovníčku módy a milionárku, ktorá má doma obrovský šatník, to musí byť hotová nočná mora... Odhliadnuc od nepríjemnej situácie, v ktorej sa aktuálne nachádza, jej na psychickej pohode určite nepridáva ani fakt, že je už tri dni v tom istom oblečení, hoc luxusnom.

Dnes by sa však všetci mali dozvedieť verdikt od sudcu. A buď sa teda dostanú na slobodu a Zuzana si bude môcť dopriať sprchu a čisté oblečenie, alebo... Druhá možnosť je, že skončí vo väzbe. No aj v tomto prípade zrejme bude mať možnosť prezliecť sa do čistého a vykonať základnú hygienu. Všetko sa dozvieme až popoludní.

Zuzana Strausz Plačková v pondelok, keď ju zadržala NAKA. Aj po troch dňoch má na sebe ten istý klobúčik, ten istý overal aj luxusnú bundičku. Zdroj: Ján Zemiar