Europoslankyňa Beňová má KORONAVÍRUS: Skritizovala Šeligu! Ako je možné, že sa dostal na rad skôr?

Europoslankyňa má koronavírus

"Hlásime sa po dvoch dňoch, covidujeme totiž všetci traja, žiaľ," písala ešte v nedeľu na Instagram europoslankyňa Beňová. Dodala, že jej partner Martin Beňo má priebeh ochorenia už takpovediac za sebou. "Maťo to už má pomaly za sebou, Leuška začala včera. Zvláda to dobre, trošku teplotka a soplik, dúfame že to aj tak ostane - statočné dievčatko," dodala Beňová, ktorej však dnes napísala novinky o tom, ako rodinka zvláda boj s covidom.

Posťažovala sa na systém na tretiu dávku očkovania

Beňová sa netají tým, že má za sebou už dve dávky očkovania proti covidu a chcela ísť aj na tretiu, no posťažovala sa na funkčnosť tohto systému. "Mala som ísť budúci týždeň na tretie očkovanie, ale tak nestihla som, žiaľ. Zdá sa, že 6 mesiacov čakať na tretiu dávku je veľa, ale nie som ani lekár ani epidemiológ, tak to si samozrejme len myslím," píše sklamaná europoslankyňa.

Akoto, že Šeliga išiel a mňa systém nepustil?

Hneď na to sa Beňová posťažovala na registračný formulár. "Už pred týždňom som si bola dať zmerať protilátky a mala som už veľmi málo, ale systém ma nepustil na registráciu, tak som teda rada, že pustil Juraja Šeligu tridsaťročného, ktorý už prednostne tretiu dávku má. Lebo. Či ma to štve, jasné že ÁNO! Ja som si očkovanie zvolila dobrovoľne a verím, že mi k ľahkému priebehu pomohlo. Synovi tiež. Partnerovi síce nie, ale môžeme sa len domnievať, aký priebeh by mal, keby zaočkovaný nebol," pripúšťa europoslankyňa.

Poslanec Za ľudí však išiel na tretiu dávku cez systém bez pozvania, čo vysvetľoval aj cez víkend. S očkovaním sa treťou dávkou sa však na sociálnej sieti pochválil ešte skôr - 9. novembra.

Šeliga musel vysvetľovať svoje očkovanie treťou dávkou

Šeliga sa pustil do vysvetľovania až v nedeľnej politickej diskusii. "Uplynulo mi pol roka. Mal som teraz problémy s imunitou. To znamená, že tiež by som mal ísť na očkovanie a ešte jedna vec. Dnes sa očkuje bez registrácie. Keď prešlo pol roka, chce sa dať niekto zaočkovať, máme dosť očkovacích látok. Stačí, keď príde do centra, kde netreba registráciu,“ tvrdil Šeliga v diskusii Na telo v televízii Markíza.