ŠOK pre Švajdu: Prišiel za ním riaditeľ a... TOTÁLNA ZMENA!

To, že Patrik Švajda bol kedysi tvárou Športových novín, si pamätá snáď každý. Spomenúť si, z akých dôvodov prešiel do hlavného spravodajstva, si už vyžaduje veľmi dobrú pamäť. Veď Televízne noviny moderuje už 21 rokov!

Patrik Švajda po boku bývalej kolegyne Martiny Šimkovičovej Zdroj: TV MARKÍZA

Pri príprave dokumentu k 25. výročiu televízie Markíza dostal Patrik otázku, či si spomína , ako prešiel z jedného miesta na druhé. „Na ten moment si pamätám presne, pretože to bolo asi 12 minút pred Športovými novinami. Vtedajší generálny riaditeľ Pavol Rusko za mnou prišiel a povedal mi: Muflón, zajtra moderujete Televízne noviny. A to bol veľký šok, pretože preskočiť z jednej mojej obľúbenej sféry do úplne novej bol naozaj šok,” povedal pre svoju domovskú televíziu moderátor.

Do hlavných správ nastúpil v roku 2000, keď v moderátorskom kresle končil Vladimír Repčík. Ten sa v tom čase začal pripravovať na úlohu nového generálneho riaditeľa.

Vladimír Repčík, Pavol Rusko, Jarmila Hargašová a Martin Nikodým Zdroj: TV MARKÍZA