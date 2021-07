SMRŤ herca z Fontány pre Zuzanu: MŔTVE TELO našli v byte hasiči!

PRAHA - Český herec Vladimír Marek, ktorého si Slováci môžu pamätať napríklad ako manažéra Pavla Haberu v obľúbenom filme Fontána pre Zuzanu, by 6. augusta oslávil okrúhle 70. narodeniny. Žiaľ, už sa ich nedožil. Umelec, ktorého v posledných rokoch sužovali zdravotné ťažkosti, sa priateľom už pár dní neozýval... A ich najhoršie obavy sa naplnili!

Vladimír Marek účinkoval vo viacerých televíznych filmoch a seriáloch. Zahral si napríklad aj v počinoch Kvaska, Peníkova Věž, Czech Made Man, či v romantickej dráme Serena, kde stvárnili hlavné postavy Jennifer Lawrence a Bradley Cooper. Slovákom môže byť jeho tvár známa z počinu Fontána pre Zuzanu 2, kde stvárnil Haberovho manažéra. Herec, ktorý sa netajil svojou homosexuálnou orientáciou, bol však najviac aktívny na doskách, ktoré znamenajú svet.

V posledných rokoch sa však divadelná hviezda stiahla do úzadia. Vladimíra sužovali vážne zdravonté problémy. Bojoval s rakovinou a kvôli čiastočnému ochrnutiu zo svojho bytu na Vinohradoch takmer nevychádzal. „Telo sa rozhodlo, že mi vráti všetko, čím som ho počas svojho bujného života trápil. Ja som to nejako tušil, že to tak bude,” povedal na margo svojich ťažkostí v jednom z rozhovorov.

Kedysi úspešný herec komunikoval s priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí. Ako jeden z nich na Facebooku prezradil, keď sa od víkendu nikomu neozýval, spozornel. „Išiel som po všetkých možných inštitúciách, nemocniciach, priateľoch, susedoch... Nakoniec som nechal otvoriť byt hasičmi. Bohužiaľ, Vláďa už bol mŕtvy. Nech mu je let vesmírom milosrdný,” napísal Radek Krejčí, ktorý sa tiež živí herectvom.

Facebookový profil Vladmiíra Mareka sa postupne plní odkazmi na rozlúčku, ktoré mu tam pridávajú jeho priatelia.