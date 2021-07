Nechutné! Tehotná Twiinska čelí odporným komentárom: Ako si TOTO ľudia môžu dovoliť?!

„Hoci s ockom dieťatka nie sme spolu, vždy mu budem vďačná za tento dar. Dohodli sme sa, že jeho meno nebudem zverejňovať. Takisto rešpektujem jeho rozhodnutie, že nebude súčasťou nášho života. Želám mu všetko dobré. Vzhľadom na toto jeho rozhodnutie sa viac k téme “otec dieťaťa” nebudem vyjadrovať ani tu a ani v médiách," napísala úprimne Vebi.

A hoci sa vyjadrila dostatočne jasne, niektorí si neodpustili nemiestne poznámky a žartíky. Aj keď sa dá chápať, že mnohí ľudia sú zvedaví prípadne majú na slobodné matky konzervatívny či vyhranený názor, to, čo si dovolili k tehotnej žene, sa nedá označiť inak, ako úplný hyenizmus.

Objavilo sa niekoľko naozaj nevhodných poznámok, najčastejšie "vtípky" o tom, že partner Daniely Nízlovej - futbalista Stano lobotka - si asi splietol sestry. A, ako to už pri prominentných mamičkách býva, ako tip na utajovaného tatka sa objavilo aj meno multiotecka Borisa Kollára.

Pod tehotenskými fotkami však pribudlo aj niekoľko vyslovene odporných poznámok. A, čuduj sa svete, prevažne od "nežnejšieho pohlavia", pričom dámy by mali najlepšie vedieť, že takéto zlo je to posledné, čo tehotná žena potrebuje. „Či nešlo len o jednu šmýkačku v zahraničí a ten dotyčný o tom ani nevie," alebo „Určite si predtým vybrala vypočítala si, že či sa oplatí, veď z materskej by ona nevyžila," pľujú na Veroniku.

Veronika Nízlová musela čeliť poriadne nechutným komentárom Zdroj: Instagram

Tieto a iné nechutné odkazy nenechali chladnými fanúšikov, no ani niektoré známe osobnosti. „Naozaj toto potrebujete písať? Nikdy neprestanú nevyžiadané názory, súdenie, hodnotenie a nevhodné komentáre, pri ktorých sa dotyčný tvári, že nič v zlom alebo že veď ste známa osoba. Sa postav pred zrkadlo a uprac si v prvom rade sama u seba," hnevala sa Mirka Luberdová.

A mala pravdu. Hoci je Veronika známa, rozhodne nie je žiadnym verejným majetkom a takisto nie je povinná znášať zlobu cudzích ľudí, ich urážky či riadiť sa podľa ich názorov. Niektoré "dámy" by sa mali v prvom rade zamyslieť nad tým, ako by podobné poznámky znášali oni samé. Čo myslíte, páčilo by sa vám, pokiaľ by vás verejne urážali cudzí ľudia, starali sa do vášho najintímnejšieho súkromia či nebodaj mali hlúpe poznámky na vaše nenarodené bábätko?

