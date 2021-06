Smutná správa z Markízy: Bývalá tvár (†56) podľahla vážnej chorobe!

Smutnú správu zverejnila na sociálnej sieti Instagram jej dcéra Ľubomíra. „Najlepší, najúžasnejší človek, neskutočná bojovníčka. Budeš mi chýbať najviac na svete. Srdce mi ide puknúť od žiaľu. Odpočívaj v pokoji, maminka moja,“ zverejnila na Facebooku užialená dcéra.

„Prišla som o najlepšiu kamarátku na svete. Počkala si si ešte na nás, kým sme prišli s otcom, a vydýchla si naposledy. Bola si neuveriteľná žena. Obetovala si nám celý život a keď si si mala užívať, tak ťa tá pliaga doslova zožrala,“ zverejnila Auxtová.

Anka sa v 9. sérii markizáckej reality šou Farma udržala takmer do samého konca. O výhru tam bojovala spolu so svojou dcérou Ivanou. Na svoju kolegyňu si na Facebooku zaspomínal aj víťaz Šimon Néma. „Odpočívaj v pokoji, Anička,“ napísal. My sa pripájame a rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.