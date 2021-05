Nevesta z českej Svadby rozsekala divákov: Je Slovenka ale... To ako rozpráva?!

BRATISLAVA - Za nami je ďalšia epizóda českej verzie šou Svadba na prvý pohľad, kde sa pred oltárom stretol posledný - štvrtý pár. Jeho nežnejšou polovičkou je atraktívna blondínka Simona. A hoci spočiatku trkotala česky, neskôr začala hovoriť naším jazykom. Sympatická marketingová manažérka je totiž Slovenka. Ibaže... Veľmi to tak neznie!

„Ideme domov k mojim rodičom a ideme im oznámiť, že sa budem vydávať. My doma hovoríme slovensky. Alebo skôr takto... Tým, že tu už žijeme tak dlho, je to skôr taká česko-slovenčina. Taký mix,” ozrejmila Simona v aute, pričom česky hovorila tak skvele, že by zrejme nikomu nenapadlo, že pochádza zo Slovenska.

Simona svojou slovenčinou pobavila televíznych divákov. Zdroj: TV Markíza

Lenže, presne ako televízna nevesta upozornila, jej rodná reč zďaleka neznie tak dobre ako čeština. Hoci jej rodičia hovoria po slovensky úplne bez problémov a zdá sa, že na materinský jazyk nezabudli, u nej to také ružové nie je, čo si všimli aj mnohí diváci. Niektorí sa dokonca vyjadrili, že im Simonino vyjadrovanie pripomína modelku Andreu Verešovú.

