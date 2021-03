Jakubisko po mesiaci opäť hospitalizovaný: 2 týždne v nemocnici vo vážnom stave!

PRAHA - Pred mesiacom verejnosť vystrašila správa o náhlej hospitalizácii slovenského režiséra Juraja Jakubiska (82). Už vtedy mnohí predpokladali, že dôvodom bol Covid-19, no nebola to pravda. Nedávno však známy Slovák skončil v nemocnici opäť. A bohužiaľ, tentokrát s ťažkým priebehom koronavírusu.

VIDEO: Vypočujte si rozhovor s Jurajom Jakubiskom o pokračovaní legendárnej Perinbaby

V polovici februára sa na verejnosť dostala správa, že 82-ročný Juraj Jakubisko je hospitalizovaný v pražskom Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny. Mnohí vtedy špekulovali, že dôvodom je koronavírus, no nebola to pravda. U uznávaného umelca sa objavili problémy s obličkami, no presná diagnóza nie je známa.

Hospitalizáciu vtedy potvrdila Jakubiskova manželka Deana Horváthová. „Verím, že už čoskoro bude lepšie,“ vyjadrila sa herečka a viac manželov stav komentovať nechcela. Režisér sa už dlhšie pasuje s nepríjemnými zdravotnými problémami. Okrem obličiek mu v minulosti robilo starosti aj srdce, ktoré mu pred ôsmimi rokmi museli transplantovať.

Kvôli naštrbenému zdraviu a vysokému veku sa preto Jakubisko posledný rok držal v izolácii. „Pán Jakubisko je v najviac ohrozenej skupine. Má umelo znižovanú imunitu, aby mohol žiť s transplantovaným srdcom. Je to veľmi vážna situácia. My sme boli celú dobu doma a snažili sme sa, aby sa s okolím stýkal čo najmenej. A to sa týkalo aj mňa,“ vyjadrila sa Jakubisková.

Napriek tomu sa manželiaa nakazili. „My sme s Jurajom boli fakt veľmi izolovaní, takže ja vôbec neviem, aký zázrak sa stal, že sa to k nám dostalo, ale stalo sa,“ prezradila v markizáckej Smotánke Deana. Priebeh choroby bol navyše taký náročný, že režiséra vo vážnom stave museli hospitalizovať. V nemocnici strávil dva týždne.

Našťastie, z najhoršieho je vonku. „Už je na tom veľmi dobre. Už začína, ako sa hovorí u nás v Česku, "zlobit", a to je to najlepšie znamenie. Chlapec z Kojšova to dal,“ povedala režisérova manželka. Veríme teda, že sa Jakubisko zo zákerného vírusu čoskoro zotaví a ďalšie zdravotné komplikácie ho budú už obchádzať.