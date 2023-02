Úmrtie Juraja Jakubiska (†84): Premiéry Perinbaby 2 sa NEDOŽIL... TOTO nám o nej prezradil!

Tridsaťpäť rokov od premiéry legendárnej Perinbaby, sa do kín malo dostať jej pokračovanie. V posledných rokoch totiž Juraj Jakubisko pracoval na jeho sfilmovaní. Najprv mala mať novinka premiéru v decembri 2019, no napokon sa aj kvôli pandémii koronavírusu posúvala, až sa doposiaľ do kín nedostala.

Jej autor sa tak uvedenia Perinbaby 2 do sveta nedočkal. Pred tromi rokmi, keď sa už po druhýkrát plánovala jej premiéra, nám Jakubisko o nej porozprával. A hovoril s veľkým nadšením. V novinke totiž má byť plno digitálnych trikov, o ktorých filmári hovorili, že sa u nás nedajú robiť. Režisérovi sa ich tam však podarilo dostať.

„Film je plný invencie, akcie, ale aj trikov. Presne tých, o ktorých hovorili, že sa u nás nedajú. Som rád, že tým, že som sa do toho pustil, tak som dal príležitosť mladým chlapcom, ktorí sa na to dali. Je to silná disciplína, ktorú budeme potrebovať čím ďalej, tým viac. Triky sa nevyrábajú stlačením gombíka. Je to, ako keď maliar maľuje obraz, musíte to postupne vymodelovať, vyrobiť. Je tam veľa chlapcov, ktorí len nedávno dokončili školu a dokázali to. Ale vôbec to nie je jednoduché. Dokázali by ste zahrať na husle ako Paganini alebo namaľovať Moni Lízu? Viete, maliarov je veľa, ale nie všetci sú Leonardovia,“ zamyslel sa vtedy Maestro.

Viac o tom, o čom bude dejová línia novej Perinbaby, aj ako svoju úlohu v rozprávke zvládla modelka Andrea Verešová, sa dozviete vo video-rozhovore vyššie!

Galéria fotiek (3) Na snímke herec Lukáš Frlajs, ktorý stvárňuje hlavnú úlohu Lukáša, odpočíva v prestávke počas úvodného dňa nakrúcania druhej časti rozprávky Perinbaba v réžii Juraja Jakubiska v Kežmarku

Zdroj: TASR