FOTO Slávny Sandokan (74) dnes: Má o 29 rokov mladšiu ženu a… Pozrite, ako vyzerá!

Postavu Sandokana asi nikomu predstavovať nemusíme. V 80. rokoch ho stvárnil indický herec pakistanského pôvodu Kabir Bedi. Zarasteného a snedého fešáka v tom čase milovali ženy po celom svete a výnimkou neboli ani Slovenky. Veď napokon nič zaujímavejšie a exotickejšie v tom čase na našich obrazovkách ani nechodilo.

Sandokan bol idolom žien po celom svete. Zdroj: Bavaria Film

Od prvého vysielania dobrodružstiev pána morí uplynulo už neskutočných 44 rokov a charizmatický herec má dnes po sedemdesiatke. Málokto by si to však pri pohľade naňho tipol. Môže za to zrejme aj jeho o 29 rokov mladšia manželka, vedkyňa Parveen Dusanj. Tá je jeho už štvrtou zákonitou partnerkou.

Predtým bol ženatý s britskou moderátorkou Niki Moolgaoker či modelkou Protimou, s ktorou mal dve deti, dcéru Pooju a syna Siddahartha. Ten trpel schizofréniou a v roku 1997 spáchal samovraždu. Sandokan má ešte syna Adama s britskou módnou návrhárkou Susan Humphreys.

A pozrite, ako dnes vyzerá!

Kabir Bedi má dnes už 74 rokov. Ženatý je s o 29 rokov mladšou vedkyňou Parveen Dusanj. Zdroj: Profimedia