Frajer ju podviedol s najlepšou kamarátkou: Traste sa, Nikola sa vrátila na Farmu... Vy ku**y!

Kým s Henrichom Kuľkom na Farme udržiavala románik, Rebeku Hlavatú pokladala na statku za svoju najbližšiu kamarátku. Aké však bolo jej prekvapenie, keď ju len pár hodín po dueli obaja zradili a brunetka skončila v náručí Nikolinho "farmárskeho frajera", hoci predtým mala pletky s Erikom Zahorjanom. A temperamentná Bratislavčanka to všetko videla prostredníctvom obrazovky v Chalúpke.

Rebeka Hlavatá a Henrich Kuľko Nikolu zradili hneď po jej odchode z Farmy. Zdroj: TV MARKÍZA

Na druhý deň po vášnivých bozkoch si podrazáci sypali popol na hlavu, a to najmä Rebeka, ktorá sa zaprisahávala, že sa bude Heňovi vyhýbať. Lenže dvojica opäť skončila v objatí a ľútostivým prejavom bol razom koniec. Recepčná z Galanty začala nosiť jeho tričko, Nikolin charakteristický účes, pri dotykoch od Kuľka sa spokojne chichúňala, no a znovu sa ocitla v jeho náručí, čím absolútne vyvrátila svoje prechádzajúce tvrdenia.

Podľa ostatných farmárov dokonca došlo k sexu, intímnosti mali prebiehať na tom najnechutnejšom mieste na statku - na latríne. A to len deň po tom, čo sa Rebeka s cigaretou v ústach vyjadrila, že má podozrenie, že je tehotná. Lenže čerství zaľúbenci sa môžu s pokojnými chvíľkami rozlúčiť. Nikola sa totiž vracia na Farmu.

Nikol Fridrichová sa na všetko dívala z chalúpky. Zdroj: TV MARKÍZA

Z ukážky dnešnej epizódy vyplýva, že nastal deň, kedy obyvatelia Chalúpky zabojujú o návrat na statok. Skupinku bude do arény viesť Nikola, ktorej nástup sa podobá na vstup do arény Oktagon. Počas niekoľkosekundového záberu bolo vidno absolútne šokovanú Rebeku aj Heňa so zvesenou hlavou. Podvedená a právom vytočená blondínka ich dokonca hneď z príchodu označí za k**vy.

Video z jej príchodu si môžete pozrieť vyššie. Ako to celé napokon dopadne, uvidíme už dnes večer.

Nikol do arény nakráča ako bohyňa pomsty Zdroj: TV MARKÍZA