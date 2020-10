Extrémna PREMENA známeho herca: Kedysi pupok, dnes hora svalov… Novým telom hviezdil v jojkárskych Prázdninách!

BRATISLAVA - Wau, to je ale zmena! V jojkárskom seriáli Prázdniny tento týždeň zahviezdil herec Pavol Plevčík (36). V úlohe kúpaliskového frajera zhodil tričko a predviedol svaly. Pritom pred dvomi rokmi musel maskovať svoj pupok tričkom s potlačou vypracovaného tela!

Starostlivosť o vzhľad a dobrá kondička k hereckému chlebíčku prirodzene patria. Občas sa však stane, že známa tvár poľaví a fanúšikovia sa pýtajú, čo sa deje... To sa pred pár rokmi stalo aj hercovi známemu z bratislavského Divadla Nová scéna, či z reklamy na známy potravinový reťazec, Pavlovi Plevčíkovi.

Na jeho nie práve najštíhlejšie obdobie sme pred dvomi rokmi upozornili aj my na Topkách - na 100. repríze muzikálu Boyband totiž nebol v najlepšej fyzickej forme a vypapkanú postavu musel maskovať tričkom s potlačou vypracovaného tela. No dnes je už všetko inak!

Pavol Plevčík (vľavo) musel pred dvomi rokmi maskovať tukové vankúšiky tričkom s potlačou vypracovaného tela. Zdroj: Jan Zemiar

Pred pár dňami Plevčík svojou premenou vyrazil dych v jojkárskom seriáli Prázdniny. Pred kamerami zhodil tričko a v úlohe kúpaliskového frajera ukázal nielen, že schudol, ale že sa stal doslova chodiacou horou svalou. Zaujímalo nás preto, koľko mu trvalo, kým sa do takejto ukážkovej formy dostal.

„Trvalo to približne 9 mesiacov s tým, že tréningy sme mávali 4 až 5-krát do týždňa. Striedali sme silový a kondičný tréning. Čo sa týka stravy, tú sme tiež upravili, každý deň si pripravoval čerstvé jedlo - fastfoody, reštaurácie a alkohol išli úplne bokom. No Paľo má hlavne pevnú vôľu, za čo ho musím pochváliť,“ prezradil pre Topky.sk jeho tréner Martin Bobek.

Ako sa nám podarilo zistiť, herec za ten čas zhodil 20 kíl a výrazne nabral na svalovej hmote, o čom napokon pred pár dňami presvedčil aj na televíznych obrazovkách. Zaujímavosťou je, že vo svojich 36 rokoch je azda v najlepšej forme, akú kedy mal. Svedčia o tom aj fotky z premiéry spomínaného muzikálu... Vtedy síce bol chudý, no bez svalov. Veď posúďte sami!

Pavol Plevčík (druhý zľava) v začiatkoch muzikálu Boyband. Zdroj: Divadlo Nová scéna