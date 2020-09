52-ročná česká hviezda prišla o prsia: Začala na sebe makať... FOTO Wau, to je božské telo!

Česká bojovníčka sa kvôli rakovine rozišla so svojím partnerom Josefom Wittnerom (40). Nechcela, aby sa pre ňu trápil a ľutoval ju. Svoje zohrala aj skutočnosť, že musela podstúpiť spomínanú operáciu, po ktorej sa, bohužiaľ, mnohé dámy prestanú cítiť ako skutočné ženy. On sa ale nedal a svojej milovanej dokázal skutočnú lásku. A tak po rozchode prišli zásnuby.

Po náročných mesiacoch sa začalo všetko obracať k dobrému a Michaela svoj život žije absolútne naplno. A aj napriek tomu, že jej vek prekročil okrúhlu päťdesiatku, rozhodla sa zamakať na svojom zdraví i postave. No a oplatilo sa. Telo, ktorým sympatická brunetka disponuje, by jej mohli závidieť o polovicu mladšie kočky. Ona sama priznala, že s myšlienkou dať sa do formy sa pohrávala už v čase, keď mala asi 25 rokov, no mylne si myslela, že je neskoro.

Michaela Kuklová je konečne opäť šťastná Zdroj: Facebook

52-ročná herečka sa pochválila takýmto parádnym telom Zdroj: Instagram M.K.

„Pripadala som si stará. Lenže po päťdesiatke ma prinútilo zdravie a výsledky sú poznať už po krátkej dobe. Musím sa sama sebe smiať, aká hlúpa som bola. Viem, že sú tu ešte tukové vankúšiky a ja mám vďaka cvičeniu poriadny apetít, tak ich asi len tak nezhodím, ale mám radosť, ako som spevnila svoje tvary a že sa menia,” napísala Michaela k parádnej fotke svojho tela na Instagrame a na záver dodala, že obrovským benefitom zmeny životného štýlu je aj jej psychika, ktorá je konečne vyrovnaná. Miška, len tak ďalej!