Detaily tajnej svadby hviezdy Oteckov: Prísny ZÁKAZ fotenia a nevesta... Toto vážne?!

Jana Kovalčíková sa na konci augusta vydala za Adama Graňáka.

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Posledný augustový víkend sa hviezda markizáckych Oteckov Janka Kovalčíková (29) vydala. Svoje áno povedala bratovi hokejistu Dominika Graňáka (37), Adamovi. No hoci informácia o svadbe sa na verejnosť dostala prakticky hneď, fotka nevesty doposiaľ zverejnená nebola. A dôvod je jasný - svadobčania mali zákaz fotenia. No to nie je jedinou zaujímavosťou večera!