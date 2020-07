Muž Márie Čírovej sa pleskol po vrecku: Namiesto kytice po pôrode dostala... FOTO Bože, to je krása!

Pyšný otecko trávi so svojou polovičkou a ich najmenším pokladom každú voľnú chvíľu. Pozornosťou a láskou zahŕňa celú ich rodinku, no ako to už býva, svoju manželku si po pôrode uctil aj krásnym gestom. Ak by ste však očakávali obrovskú kyticu kvetov, ste na omyle.

Keďže išlo o mimoriadne významnú chvíľu, Marián si povedal, že speváčku obdaruje niečím naozaj výnimočným. Pre svoju manželku dal vyrobiť zlaté prstene. Mária ich dostala rovno tri, pričom každý na sebe nesie iniciálku krstného mena ich ratolestí, teda Z, H a R.

Mária Čírová od svojho manžela dostala takýto prekrásny darček Zdroj: Instagram M.Č.

Krásnymi šperkami, ktoré symbolizujú ich deti Zoe, Huga a najmenšieho Rubena, sa umelkyňa pochválila na svojom Instagrame. „Povedal, že kvety by som aj tak musela jedného dňa vyhodiť," napísala Mária k fotke prstienkov v krabičke. Tak tomu sa hovorí skutočne romantické a zároveň originálne gesto!