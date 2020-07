Po Judínyovej (49) aj Beňová (51): Známe ženy rodia vo vysokom veku… POZOR, má to svoje riziká!

Erika Judínyová sa stala mamou v 49 rokoch. Monika Beňová oznámila tehotenstvo v 51 rokoch.

Zdroj: Tv Markíza/Facebook M.B.

BRATISLAVA - Bol to šok, keď moderátorka Erika Judínyová v 49 rokoch oznámila, že je tehotná. Čoraz častejšie sa medzi známymi ženami stáva, že rodia dávno po štyridsiatke. Najnovšie sa k budúcim mamičkám v zrelom veku pridala aj europoslankyňa Monika Beňová (51). No z tohto by sa nový trend radšej nemal stať - tehotenstvo vo vyššom veku totiž nesie svoje riziká!