Je to len divadielko? Vémola to po dovolenke s ex hrá na dokonalý vzťah ale... Karlos, čo to trepeš?!

Keď sa dievčatá objavili na Instagrame kamarátov Vémolu a vyšlo najavo, že tam spolu trávia čas, jeho aktuálna partnerka Lela Ceterová urobila poriadnu rozruch. „A tie dve k**vy, čo s tebou leteli, vás fotia? Prečo si s nimi foto nedáš? Nehraj to na Instagrame na rodinku. Veľa ľudí vie, že zrovna ty anjel nie si a mne už pretiekla trpezlivosť. Klamstiev už bolo dosť! Zbytočne sa fotíš s chlapmi,” napísala pod Karlosov záber, kde pózoval so svojou mužskou partičkou.

Komentár síce po chvíli vymazala, to už však bolo neskoro. Karlosovi začali všetci nakladať, čo sa do neho zmestilo a táto informácia sa, logicky, objavila aj vo všetkých médiách. Vémola sa k celej veci najprv nevyjadroval, už deň nato však sekal dobrotu doma v Česku. Následne zverejnil zábery z večere s Lelou.usmieval sa do kamery. Jeho viac ako 200-tisícovej základni fanúšikov ale neuniklo, že Lela nepovedala ani slovo a iba sa usmievala.

Vrava okolo videa sa strhla vo chvíli, keď Karlos zverejnil rodinnú fotografiu so svojou partnerkou aj ich spoločnou dcérkou Lili. „Rodina je najviac. Milujem dievčatá moje najviac na svete a nenecháme si to bulvárom skaziť,” napísal k snímke, čo okamžite spustilo vlnu rozhorčených komentárov. „Ten komentár o k**vách ale písala Lela, nie bulvár,” napísala istá žena, pričom jej postreh "lajklo" viac ako 1100 ľudí.

Lela sa podľa fanúšikov na videu neprirodzene šklebila, k celej situácii sa ale nijako nevyjadrila Zdroj: Instagram K.V.

Argument o tom, že celú kauzu spôsobili médiá, mu skrátka nezhltol naozaj nikto „Veď to sama okomentovala, prečo to teraz hádžeš na bulvár?” či „Pokiaľ by vaša partnerka nezverejnila pod fotku ten komentár, nikdy by to médiá ani ostatní ľudia neriešili,” znie len zopár zo stoviek rovnako ladených odkazov pre bitkára.

Ľuďom neušlo ani to, ako sa Lela tvári na spomínanom videu. „Lela v to videu, kde hovoríte, ako je všetko v poriadku, veľmi šťastne nevyzerá. Radšej sa len "smeje",” všimol si Jiří, s ktorým súhlasilo množstvo ďalších. „Vy hovoríte, že je všetko v pohode a nič sa nedeje a Lela sa na druhej strane šklebí a divne pozerá,” konštatovali komentujúci, ktorí si myslia, že blondínka buď dostala poriadny výplach, alebo... „Dostane ďalšiu kabelku a bude zasa pokoj,” špekulujú ľudia.