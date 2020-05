Gáborík sa chcel pochváliť záberom s dcérkou, ľudia sa zhrozili: FOTO Preboha, čo to s ňou robíš?!

TRENČÍN - Marián Gáborík (38) si konečne z nemocnice priviezol svoje dva najväčšie poklady - manželku Ivanu Gáboríkovú (33) a dcérku Bellu, ktorú mu blond tanečnica na svet priviedla len pred štyrmi dňami. Včera sa z pohodlia domova hokejista pochválil aj prvou fotografiou so svojím maličkým dievčatkom. A hoci malo ísť o nežný a intímny záber, niektorých ľudí doslova vytočil do vývrtky..

Keď sa Marián na Instagrame pochválil záberom so svojou maličkou, zrejme ani netušil, že namiesto pekných slov od fanúšikov príde studená sprcha. Keď začala snímka kolovať v mediách a na sociálnych sieťach, ľudia sa kvôli jednému detailu do hokejistu poriadne pustili. Rozčúlil ich spôsob ako Bellu "pestuje".

Niektorých ľudí rozhorčil spôsob, ako Marián malú Bellu držal. Zdroj: Instagram M.G.

Na fotografii má totiž dcérku akoby prevesenú cez jednu ruku, pričom tou druhou ich fotí. Práve tento moment rozčertil množstvo ľudí. „Drží to bábo ako handrovú bábiku. Neviem, čo je na tom krásne," myslí si pani Sylvia, ku ktorej sa pridalo niekoľko ďalších.

„Hentak sa vôbec nedrží bábätko. Vidieť, že niektorí ozaj len ten šport vedia," napísala Zuzana. „No mňa nedostalo to foto, drží ju jak mačku," či „Láskavé pritúlenie sa mi zdá byť vhodnejšie v protiklade s polohou prevesený uterák," odkázali ľudia Gáboríkovi, ktorý však svojej dcérke určite nijak neublížil a ani to nemal v úmysle. Práve naopak. Vyzerá to tak, že športovec aj napriek búrlivým reakciám presne vedel, čo robí.

Ozvalo sa totižto niekoľko mamičiek, podľa ktorých ide o polohu tzv. "na levíka". „Bábätká takto po pôrode držia aj lekárky a sestričky. Je to skvelé na bruško a v tejto polohe sú spokojnešie," vyjadrilo sa niekoľko žien s tým, že to síce môže vyzerať zvláštne, no takéto držanie je výborná vec aj pre lepšie uspávanie pri kolikách či odrgnutie si. Marián teda naozaj neurobil nič zlé, len dobre počúval rady od skutočných odborníkov.