Herec Andy Hryc má chorobu, na ktorú zomrel Karel Gott (†80): Príznaky podobné COVID-19... Takéto sú prognózy!

Víkend odštartovala šokujúca správa - známy slovenský herec Andy Hryc je v nemocnici, má vážnu chorobu. „Diagnostikovali mu akútnu leukémiu, čo znamená, že musí začať okamžite s chemoterapiou. Okrem iného dostáva transfúziu krvi každý deň,“ povedala dcéra Wanda Adamík Hrycová pre Nový čas. Vo štvrtok umelec podstúpil prvú chemoterapiu a zatiaľ sa podľa vlastných slov cíti dobre.

O akútnej leukémii ešte donedávna nebolo veľké verejné povedomie. Všetko sa zmenilo v septembri minulého roka, keď zákerné ochorenie priznal maestro Karel Gott. Tomu sa približne rok a pol pred vypuknutím choroby objavila porucha krvotvorby v podobe myelodysplastického syndrómu. No hoci sa s diagnózou snažil zo všetkých síl bojovať, napokon prešla do akútnej leukémie a o necelé 2 týždne chorobe, bohužiaľ, podľahol.

A čo to tá akútna leukémia vlastne je?

Je to nádorové ochorenie krvi, ktoré sa zvykne označovať aj ako rakovina krvi. Ide o poruchu krvotvorby v kostnej dreni, ktorá, by sa laicky dalo povedať, je akousi fabrikou na výrobu krvných buniek. Pri leukémii však dochádza k nadmernej tvorbe nezrelých bielych krviniek. Ich nadprodukcia potom utlačí tvorbu červených krviniek a krvných doštičiek.

Že je leukémia akútna znamená, že sa ochorenie v tele neukrývalo, ale vzniklo náhle a má prudký priebeh. Ak sa teda u pacienta nezaháji liečba okamžite, hrozí, že ho ochorenie usmrtí už v priebehu niekoľkých dní či týždňov. Vďaka liečbe sa však toto obdobie môže predĺžiť a v závislosti od typu ochorenia, sa z neho dá dokonca úplne vyliečiť.

Symptómy ochorenia môžu najmä v tomto období pripomínať príznaky COVID-19. Podobne, ako pri koronavíruse, aj pri akútnej leukémii sa pacientovi ťažko dýcha, cíti tlak na hrudníku, má bolesti hlavy či horúčky.

Príznaky:

• dýchavičnosť

• rýchly srdcový tep

• slabosť a únava

• strata hmotnosti

• nočné potenie

• horúčky

• infekčné komplikácie

• tvorba modrín

• krvácanie z ďasien

• krv v stolici

• bolesti kostí

Veríme, že lekárom sa ochorenie u Andyho Hryca podarí čo najskôr dostať pod kontrolu a čoskoro sa bude môcť tešiť z dobrých výsledkov krvi. Aby mu však zdravotníci mohli pomôcť, potrebujú dostatok krvi. A keďže má herec neobvyklú skupinu A1 Rh negatív, jeho dcéra Wanda prosí všetkých dobrých ľudí, ktorí môžu, o darovanie.

„Chcela by som poprosiť ľudí, ktorí majú túto krvnú skupinu, sú zdraví a nie sú alergickí a spĺňajú všetky podmienky na darovanie, aby nám pomohli. Môžu ísť darovať krv na jeho meno - Andy Hryc. Doslova sa môže do dokumentov napísať, že je to priamo pre neho. Potrebuje transfúziu každý deň počas celého mesiaca,“ povedala Hrycová.