Náhla smrť speváčky (†30): Vyzerala ako tínedžerka, teraz je mŕtva

BRENTWOOD - Na konci júla mala oslavovať svoje 31. narodeniny, no nikto by jej tento vek nehádal. A dnes sa šíri svetom správa, že country speváčka Cody Groves náhle zomrela.

Mladá speváčka, ktorá bola známa najmä vďaka piesni This Little Girl, zomrela v sobotu. O jej smrti informoval jej brat Cody. „Cady Groves opustila tento svet. Nepoznáme podrobnosti, no rodina sa snaží sa k nim dostať a budeme informovať aj ľudí,” napísal na Twitter.

Zdroj: Instagram CG

Jeho slová svedčia o tom, že Cady zomrela náhle a nikto z jej blízkych si nevedel ani predstaviť, čo za tým môže byť. Nakoniec sa preukázali prirodzené príčiny. „Súdny lekár dokončil pitvu a nie sú tu žiadne príznaky "nečistej hry" alebo sebapoškodzovania. Cady Groves zomrela z prirodzených príčin. Minulú jeseň mala nejaké zdravotné problémy a kým neprídu ďalšie výsledky, predpokladáme, že sa znovu objavili,” napísal Cody, aby predišiel šíreniu neoverených klebiet, ktoré sa začali objavovať na sociálnych sieťach.

Podľa jeho slov mala jeho sestra plány vydať v najbližších mesiacoch nový album. Cady mu posielala nové nahrávky, aby sa k nim vyjadril. „Odpočívaj v pokoji, malá sestra. Dúfam, že si sa stretla s Kelly a Casey,” uviedol. Ide o mená ich bratov, ktorí zomreli v rokoch 2007 a 2014.