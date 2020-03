KORONAVÍRUS Útek Smatanovej z centra nákazy: Namierila si to do Rakúska, potom do Nemecka... Nemôže sa vrátiť!

BERLÍN – Tvrdé opatrenia jej nedovolia vrátiť sa domov. Z Talianska, ktoré je v Európe centrom nákazy koronavírusu a má momentálne na konte najviac nakazených na našom kontinente, ušla do Rakúska a napokon do Nemecka. Česká modelka Lucie Smatanová je momentálne u svojho otca a s priateľom sú odlúčení!

Krásna česká modelka Lucie Smatanová už dlhodobo žije v Miláne a v Taliansku našla aj svoju lásku. Teraz sa však vôbec nemôžu vidieť, kvôli prísnym nariadeniam jednotlivých štátov. Brunetka, ktorej domovom je centrum nákazy, sa podľa informácii expres.cz momentálne zdržuje v Nemecku u otca. Domov sa vrátiť nemôže a tak situáciu v Taliansku aspoň sleduje. Jej láska je totiž stále tam.

Smatanová, ktorá žije v Miláne je momentálne odlúčená od svojej lásky. Zdroj: Instagram L.S.

„Samozrejme, že by sme boli s partnerom radi spolu. Zatiaľ som ale nezvažovala návrat do Talianska. Bývam v centre Milána, Lombardsko je uzavreté. Aj keby som sa tam teraz dostala, moc by som si tým nepomohla. Partner sa tam teraz z Piemonte tiež nedostane,“ vyjadrila sa Smatanová, ktorá sa však snaží zachovať pokoj a nepanikáriť.

Krásna Češka sa prispôsobuje situácii a je vďačná najmä za to, že jej blízka rodina i priatelia sú v poriadku. „Dúfam, že sa teraz všetci spoločne postaráme o to, aby sa vírus ďalej nešíril. Je potrebné to vydržať,“ tvrdí brunetka, ktorá rovnako, ako mnohí obchodníci, podnikatelia, umelci či zamestnanci momentálne prichádza o príjmy. A nielen ona, ale i jej priateľ, ktorý má v Taliansku zubné laboratórium.

Lucie Smatanová je momentálne u svojho otca v Nemecku. Domov do Talianska sa vrátiť nemôže. Zdroj: Instagram L.S.

„Partner pred pár dňami, na základe vlastného uváženia, zavrel kliniku, ktorú má v oblasti Piemonte, napriek tomu, že toto opatrenie talianska vláda nenariadila. Myslím, že sa zachoval veľmi správne. Som rada, že ho ďalší nasledujú. Nie sú tak ohrození pacienti ani zamestnanci. Poslal rúška do nemocnice,“ opisuje konanie svojho priateľa.

Ako sama tvrdí, nemôžeme vedieť, kto skutočne nakazený je a kto nie a či niekto, s kým sa stretnete nie je prenášač. Preto apeluje na ľudí, aby boli zodpovední. „Ako voči sebe, tak voči ostatným. Ale bez paniky. Teraz sa spozná pravý charakter ľudí okolo nás,“ hovorí kráska, ktorá z Talianska ušla do Viedne, kde pobudla 4 dni a potom sa vybrala za otcom do Nemecka. Poctivo však sedí doma a keď už musí odbehnúť na nákup, tak sa patrične chráni. Kedy sa však bude môcť vrátiť domov do Talianska a opäť sa stretnúť so svojou láskou je otázne. Každý ale dúfa, že pandémia prehrmí čo najskôr