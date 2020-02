Módne (s)hity z Česko-Slovenského plesu: Chlpatá torta pre pankáčov, neúcta voči plesu a... TÁTO dáma ako Alica v krajine zázrakov!

PRAHA - Druhá februárová sobota patrila Česko-Slovenskému plesu, ktorý sa už tradične konal u našich susedov v Obecnom dome. Prítomné dámy sa snažili zažiariť a mnohé si skutočne dali na svojich róbach záležať. Nie každá sa však trafila do čierneho. Na to, kto to so šatami vyhral na plnej čiare a kto naopak šliapol vedľa, si posvietila módna návrhárka Andrea Koreňová!

Andrea Verešová, modelka

Andrea je vždy prekrásna a veľmi ženská. Stavila na istotu - overené jemné odtiene, ktoré podčiarkujú jej krásu. Touto róbou vzdala hold tomuto luxusnému plesu.

Zdroj: Vlado Anjel

Andrea Zimányiová, speváčka

Naozaj honosne pôsobiaca róba. Oceňujem zaujímavé farby. Možno by som zvolila výraznejšie náušnice, masívne zlaté s prvkami farieb na šatách. Inak naozaj nie je čo vytknúť .

Zdroj: Vlado Anjel

Barbora Richterová, bývalá plavkyňa

Nežnými šatami ako mladučká labuť naozaj nie je čo pokaziť. Zvýraznili mladosť a sviežosť tejto dámy. Chýba mi tam možno nejaký šperk v bielo-strieborných tónoch, napríklad pôsobivejšie náušnice či náramok. Inak je topka!

Zdroj: Martin Řezáč

Celeste Buckingham, speváčka

Všetko krásne, luxusné, no celkový look zbytočne pridáva roky. Celeste je mladá babizňa, viem si ju predstaviť viac „uletenejšiu", ako sa povie. Aspoň kabelku by som použila farebnejšiu a tá vec na jej peknej hlávke pôsobí ako sci-fi a strašne vážne. Celkovo - na toto má ešte kopec času.

Zdroj: Vlado Anjel

Emma Drobná, speváčka

Tento štýl Emme svedčí a cíti sa v ňom dobre. Všetko ladí, vytvára jeden minimalistický celok. Biela farba ju robí ešte krajšou, ako v skutočnosti je.

Zdroj: Vlado Anjel

Eva Perkausová, moderátorka

Eva je naozaj krásna žena. Oceňujem rozpustené vlasy - každý vie, ako milujem princeznovský look, a toto jej vyšlo. Krásne šaty a luxusná kabelka je na ples to pravé orechové. Veľmi múdro urobila, že tento dokonalý vzhľad nepokazila šperkami.

Zdroj: Vlado Anjel

Ivana Regešová, speváčka

Celkový vzhľad Ivany pôsobí dosť staromódne. Možno keby zvolila iný, menej strojený účes bez lokní a modernejší mejkap v nude odtieni, snáď by celkový look bol krajší.

Zdroj: Vlado Anjel

Iveta Maurerová, Miss ČR 2018

Minimalizmus je pri Ivete žiadaný. Veľmi oceňujem dlhé náušnice a konský cop. Elegantné. Len, čo to trčí spod šiat? Dúfam, že nie platformy. Ak áno, tam je čierny bod. Jemné sandáliky a outfit megabomba. Takto platformy dávajú naozaj body dole.

Zdroj: Vlado Anjel

Karolina Kokešová, Miss Global 2019

Nádherné belasé nebo. Baby blue farba je so zlatými doplnkami viac ako dokonalá. Farba vlasov k týmto šatám nenormálna. Celkový dojem je hodný hollywoodskeho červeného koberca.

Zdroj: Martin Řezáč

Karolína Mališová, modelka

Karolína je ako rozprávková víla alebo moderná Alica v krajine zázrakov. Svieže a naozaj prekrásne! Veľký obdiv.

Zdroj: Martin Řezáč

Klára Vavrušková, Miss Československo 2019

Elegantné a luxusné. Táto slečna stavila na overenú istotu, ktorou sa nedá nič pokaziť. Šperky sú jemné, kabelku by som možno vymenila za zlatšiu farbu a listovú. To jediné ma ruší. Už dávno sa neladí kabelka s topánkami. Ale to je len detail, naozaj krásny vzhľad.

Zdroj: Martin Řezáč

Lucia Hablovičová, podnikateľka

Očakávané. Toto slovo vystihuje pani Hablovičovú. Róba je naozaj veľmi zaujímavá a vkusná. Láka ma však predstava obliecť raz Luciu do mora farieb a čiernu vynechať. Celkový dojem je ale, samozrejme, ako vždy naozaj dokonalý!

Zdroj: Martin Řezáč

Tereza Mašková, speváčka

Fú, pripomína mi to trošku chlpatú tortu pre pankáčov. Šaty jej nesedia, pridávajú jej kilá. Nabudúce nech Tereza siahne po čiernych šatách na telo a lá Morticia a bude aspoň každému jasné, že tie ružové vlasy proste myslí vážne.

Zdroj: Vlado Anjel

Veronika Nízlová, speváčka

Veronika vie, čo jej pristane. Šaty sú naozaj nádherné a jej postava dokonalá! Obrovská pochvala!

Zdroj: Martin Řezáč

Veronika Stýblová, speváčka

Veronika chcela podľa mňa niečo nevýrazné a to sa jej aj podarilo. Vršok je na nežnejšiu postavu. Tetovania mi naozaj extrémne prekážajú. Mať na plese odkryté tetovania je neúcta. Celé to pôsobí tak, akoby si rockerka chcela raz konečne obliecť aj niečo ženské. Tejto krásnej žene odporúčam nabudúce siahnuť po červenej farbe a minimalistickom looku.

Zdroj: Martin Řezáč

O účesy sa našim redaktorkám na Česko-Slovenský ples postaral Vladimir Lekar. Plesové róby sú z dielní módnych dizajnérok Zariny Šimkovič a Izabely Komjati.