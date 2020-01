Slovenský talent má na rok 2020 veľké plány: Chce vydať svoj debutový album

„Už pár rokov je mojím snom vydať album a tvoriť vlastné piesne. S týmto som začal práve v roku 2019 a ak pôjde všetko podľa plánov, album pôjde von už tento rok,“ povedal v rozhovore.

V aktuálnom roku chce podľa vlastných slov spievať a pracovať ešte intenzívnejšie ako doteraz. Nezabudne však ani na oddych. „Tiež veľmi rád cestujem, aj tento rok plánujem navštíviť nejakú nie veľmi tradičnú destináciu. Veľmi veľa si teraz študujem o Indii... Ak sa bude dať, pôjdem práve tam,“ prezradil.

Inak má hlavu plnú predovšetkým pracovných aktivít. „Už to nie je taká voľnosť ako na vysokej škole, s kamarátmi sa stretávame tiež pomenej. To je mi trošku ľúto, no aspoň sme si potom vzácnejší... Ja teraz hlavne veľa plánujem. Ako som spomínal, pracujem na albume, okolo neho sa točia všetky moje myšlienky a premýšľam nad tým, ktorý singel vydať skôr, ako by mali vyzerať videoklipy a podobne. V poslednom čase, ak som nespieval na nejakej akcii, bol som zavretý v štúdiu a tvoril som a presne tak to u mňa bude vyzerať aj v najbližších mesiacoch. Veľmi sa z toho teším,“ vyznal sa Císar.