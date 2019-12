Moderátori plesu v opere sú známi: Prvýkrát budú dvaja!

Doteraz sa plesu zúčastňoval ako pravidelný hosť, tentokrát prítomných bude sprevádzať. Reč je o hereckej legende Martinovi Hubovi (76), ktorý je už nejaký ten rôčik stálicou medzi pozvanými. Do historickej budov Národného divadla však tento rok zavíta najmä pracovne. Stane sa z neho totiž moderátor jednej z najprestížnejších udalostí roka, ktorá zároveň otvára plesovú sezónu. Ba čo viac, touto ponukou sa mu dostalo skutočnej pocty.

Martin Huba sa tentokrát zúčastní dobročinného Plesu v opere ako moderátor. Zdroj: Orange

Za celých 20 rokov bude totiž vôbec prvým mužom, ktorý sa ujme moderovania. No a nežnejšou polovičkou moderátorskej dvojice nebude nik iný ako ďalšia slovenská ikona. A síce Emília Vášáryová, ktorá v roku 2017 veľkolepý večer otvárala úderom na gong. Obaja umelci sú i súčasťou Čestného plesového výboru a zrejme práve preto padla voľba na nich ako moderátorov jubilejného ročníka.

„Ukázalo sa, že to, že pomáhame druhým, prináša dvojnásobnú radosť nielen z nášho spoločného stretnutia na plese, ale aj z vedomia vzájomnej spolupatričnosti. 20 rokov je krásne dlhá doba a viem, že s mojím kolegom Martinom Hubom s potešením tento ples otvoríme a oslávime jubileum práve v divadle, ktoré je nielen našou alma mater, ale už 100 rokov aj symbolom kultúrnosti nášho národa,“ vyjadrila sa herečka.

Na nádherný večer sa rovnako ako ona, samozrejme, teší aj Martin Huba. „Som poctený, že práve počas jubilejného dobročinného Plesu v opere budem môcť privítať hostí so svojou vzácnou kolegyňou, s ktorou každé stretnutie na 100-ročných doskách SND bolo pre mňa vždy šťastnou skutočnosťou. Potešenie je o to väčšie, že máme znovu, teda už 20. raz, možnosť obhájiť prítomnosť noblesy a kultivovanosti aj v našich spoločenských súradniciach, ale predovšetkým dobročinným rozmerom tejto spoločenskej udalosti. Budeme sa snažiť a túžime, aby spolu so vzácnou prítomnosťou hostí to bol večer, ktorý oslavuje ľudskosť, spolupatričnosť a empatiu,” hovorí o tomto ročníku herec.

Emília Vášáryová v roku 2017 otvárala ples úderom na gong, tentokrát bude rovno jeho moderátorkou. Zdroj: Orange ​

Nadšenie netají ani riaditeľka dobročinného Plesu v opere Andrea Cocherová. „Spojenie výnimočných jubileí si zaslúži výnimočnú oslavu a veľmi ma teší, že v tomto roku sa hosťom dobročinného Plesu v opere prihovorí dvojica významných slovenských hereckých legiend, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou nielen Slovenského národného divadla, ale aj Plesu v opere ako dlhoroční členovia Čestného plesového výboru. Sme poctení, že dôležitej úlohy sa zhostili práve Emília Vášáryová a Martin Huba, ktorí dokonale reprezentujú hodnoty tohto podujatia,“ uviedla na adresu hereckej dvojice.