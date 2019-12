Náhle zmeny v Markíze: Za Jara Zápalu zaskakoval kolega... Skončil v nemocnici!

BRATISLAVA - Náhly záskok! Pred vyše mesiacom sa u moderátora Jara Zápalu (54) ozvali zdravotné problémy a kvôli nim skončil v nemocnici. Zdalo sa, že lekári mu pomohli, no bolesti sa ozvali opäť a vo večernom spravodajstve sa namiesto neho objavil Viktor Vincze (28). Kvôli záskoku s Adelou zrušili aj večerné divadelné predstavenie Odchody vlakov.

Jaro Zápala sa vo večernom spravodajstve neukázal. Na jeho mieste sedel počas hlásenia správ Viktor Vincze, ktorý túto zmenu avizoval aj na svojom Instagrame. S manželkou Adelou totiž mali naplánované divadelné vystúpenie Odchody vlakov, no pre zmenu zdravotného stavu svojho kolegu museli toto predstavenie zrušiť.

„Ahojte, asi viete, že hráme také divadelné predstavenie Odchody vlakov a dnes sme mali hrať v Brezne. Ak ste z Brezna, tak vás musíme sklamať. Včera večer sme v televízii museli riešiť takú vec, že jeden z mojich kolegov v Televíznych novinách má vážnu zdravotnú indispozíciu, takže operatívne ma stiahli do práce a dnes budem vysielať Televízne noviny,” vyjadril sa na svojom profile mladý moderátor.

Viktor Vincze s Adelou zrušili predstavenie Odchody vlakov. Viktor totiž zaskakuje za kolegu v hlavných správach. Zdroj: Instagram V.V.

Už pred vyše mesiacom mal Jaro Zápala zdravotné problémy, kvôli ktorým skončil v nemocnici. Dokonca si sám volal záchranku. Moderátora potrápila cysta pod miechou. Že má päťdesiatnik opäť zdravotné problémy, potvrdila aj PR manažérka z televízie Ľudmila Raceková: „Keďže sa Jaroslav Zápala zotavuje z dlhodobejších zdravotných problémov, vo vysielaní Televíznych novín ho v najbližších dňoch zastúpia kolegovia – Viktor Vincze a Patrik Švajda. Veríme ale, že čoskoro bude fit a vráti sa na televízne obrazovky,” povedala pre topky.sk

Samotný moderátor priznal pre Nový Čas, že je opäť v starostlivosti lekárov. „Znova som v nemocnici. Zase som mal strašné bolesti a už mi robia podrobné vyšetrenia, čo všetko to mohlo spôsobiť a znova naštartovať. Zase sa mi zvýšili zápalové parametre a aby zistili z čoho to je, robia všetky možné vyšetrenia,” vyjadril sa pre denník. Moderátora sme sa snažili kontaktovať, no na naše otázky neodpovedal.