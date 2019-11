Nechutné priznanie zvrhlého fotografa Saudka (84): Dieťa s vlastnou dcérou!

PRRAHA - O kontroverznom fotografovi Janovi Saudkovi je známe, že vždy bol veľkým milovníkom žien. To, k čomu sa však sám pred časom priznal, je už veru silná káva, pri ktorej sa obráti žalúdok nejednému človeku so zdravým rozumom.

Jan Saudek patrí k najvýznamnejším českým fotografom súčasnosti a jeho diela nesú naozaj nezameniteľný rukopis. Najčastejšie sa zameriava na ženské telo či vzťahy medzi ženami a mužmi.

A možno aj práve kvôli tomu prešlo jeho rukami a posteľou za celé tie roky nespočetné množstvo žien. Sám Saudek sa touto pikantnou minulosťou vôbec netají a zdá sa, že sa za ňu ani nehanbí. Avšak pri jednej zo svojich avantúr už prekročil všetky medze.

Jan Saudek dodnes patrí k českej umeleckej špičke. Zdroj: SITA

Umelec mal totiž v minulosti pomer s vlastnou dcérou. Fotograf to pred desiatimi rokmi priznal pre magazín Sedmička. V ňom si zaspomínal na ich stretnutie, ktoré viedlo k spomínanej afére. „Ja som ju stretol po mnohých rokoch. Po smrti jej matky som ju totiž úplne stratil. Neviem, čo sa s ňou stalo. Čakal som, že to bude vysoké štíhle dievča a bude chodiť na univerzitu. A zrazu som stretol opileckú sopľaňu, sprostú, bez schopnosti sa vyjadrovať. No, ale to puto krvi, zamiloval som sa beznádejne,” priznal v knihe Saudek na útěku.

Ako dlho ich vzťah trval, známe nie je, no s dcérou Karolínou, ktorá trpela závislosťou na alkohole a drogách, mali dokonca splodiť dieťa. To si však Karolína nakoniec nenechala, napriek tomu, že otec by ho, paradoxne, prijal.

Jan Saudek priznal milostný pomer s vlastnou dcérou. Zdroj: YouTube

„Ja som Karolínu veľmi miloval. Ona mňa nie. Keď ženská miluje, tak to dieťa chce za každú cenu udržať. Pretože to je kus človeka, ktorého milovala. Ona vie, že láska prejde. Ale tá k dieťaťu zostane,” zhodnotil fotograf rozhodnutie, ktoré jeho dcéra urobila. Zdá sa však, že milostný pomer s vlastnou krvou mu nepríde neprimeraný a oľutoval skôr niečo úplne iné. „Je mi veľmi ľúto, že na tú interrupciu šla.”

Jan Saudek sa oženil už po štvrtýkrát. Vzal si novinárku Pavlu Saudkovú. Zdroj: profimedia.sk

Saudek dodnes sám netuší, koľko detí vlastne so svojimi milenkami splodil. Oženiť sa stihol už štyrikrát, naposledy v roku 2014, kedy si zobral svoju dlhoročnú priateľku a matku niektorých zo svojich detí, novinárku Pavlu Hodkovú, dnes teda už Saudkovú.