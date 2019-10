Dara prvýkrát otvorene naložila Rytmusovi: Chcela som sa ním rozísť rok, tvrdil, že bezo mňa zomrie!

Obaja neskôr priznali, že od seba boli takmer rok. Už počas tohto obdobia Rytmus komunikoval s Jasminou Alagič, ktorá je aktuálne jeho manželkou. To, že k sebe majú blízko, bolo podľa fotografií zrejmé už dva mesiace po oficiálnom rozchode s Darou. Vzťah rapera a exotickej krásky mal pomerne rýchly spád, začiatky však práve jednoduché neboli.

V čase, keď vyšlo najavo, že Rytmus a Jasmina tvoria pár, bývalí partneri si cez sociálne siete i médiá vymenili niekoľko štipľavých slov. A to napriek tomu, že pri ozname o krachu vzťahu uviedli, že zostávajú priateľmi a majú k sebe stále blízko. O to šokujúcejšie bolo neskôr ich vzájomné správanie, rovnako aj situácia, keď Patrik vymazal spoločné fotky s Darou a z Youtubu zmizla i pieseň, ktorú jej svojho času napísal k výročiu.

Dara Rolins a Rytmus tvorili pár sedem rokov. Zdroj: Facebook D.R.

Z oboch strán zaznelo už niekoľko vyjadrení, ale to, čo prišlo teraz, je zrejme to najúprimnejšie, aké kedy vyšlo z úst Dary. Keď sa jej v rozhovore pre časopis Marie Claire spýtali, či sa nebála urobiť ostrý rez a ukončiť vzťah, odpovedala absolútne otvorene. „Vôbec. Túžila som po tom a dlho. Naopak som bola posledný rok ukecávaná, aby sme tomu dali ešte šancu. Patrikovi sa do takéhoto kroku nechcelo, ale viem, že to cítil rovnako. No a vidíte, buch, za pol roka mal novú ženu, psa, dom, dieťa,” prekvapila speváčka.

Dara Rolins sa otvorene vyjadrila na tému rozchodu s Rytmusom. Zdroj: Jan Zemiar ​

Raperovi sa zrejme nebude ľahko čítať ani odpoveď na otázku, či Daru nahnevalo to, ako rýchlo sa posunul ďalej. „Skôr mi to prišlo úsmevné. Keď vás niekto presviedča, že bez vás zomrie a šups... Jediné, čo ma zamrzelo a čo som dodnes nepochopila, je to, že Patrik v jednu chvíľu nadobudol dojem, že všetko, čo medzi nami bolo, musí poprieť,” vyjadrila sa práve k spomínaným zmazaným spoločným záberom a videoklipu. „To bolo jediné, kedy som mu písala, či sa nepo...,” uzavrela tému Rytmus.