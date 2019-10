Slovenská misska ukázala nového frajera: Mladého Kmotríka nahradila týmto fešákom!

Kristína Krajčírová žiari vďaka láske.

Zdroj: Instagram K.K.

BRATISLAVA - Už nie je sama! Krásna nositeľka titulu Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová (27) to po rozchode dlhší čas ťahala sama. To sa ale zmenilo a po jej boku teraz stojí nový fešák. A treba uznať, že im to veľmi pristane.