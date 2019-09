Naplánujte si svoj čas v New Yorku podľa celebrít

Zdroj: Instagram.com/bagarovamonika, Instagram.com/natykerny, Instagram.com/zdenka_zahumenska

NEW YORK - Chystáte sa do New Yorku? Nezmeškajte najkrajšie miesta, ktoré nevynechali ani Michaela Kocianová či Monika Bagárová.