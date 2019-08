TRAPAS princa z Troch orieškov pre Popolušku: Ups, on sa po... Čo to má medzi nohami?!

PRAHA - Pavla Trávníčka (68) si slovenský divák spája predovšetkým s postavou krásneho princa v kultovej vianočnej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku. Kultivovaný filmový šľachtic si však v týchto dňoch spôsobil na verejnosti úsmevný trapas. V spoločnosti sa totiž objavil s veľkým mokrým fľakom v rozkroku. Čo sa to, preboha, stalo?!

Hoci má Pavel Trávníček na svojom konte nespočetné množstvo filmov, v očiach fanúšikov bude už navždy ten šarmantný princ z obľúbenej vianočnej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. V týchto dňoch sa niekdajší idol všetkých Češiek a Sloveniek objavil v spoločnosti spolu s manželkou Monikou.

No neprebiehalo to zrejme úplne podľa jeho predstáv... Na slávnostnom otvorení nového kasína v Prahe sa totiž v jednom momente objavil s veľkým mokrým fľakom medzi nohami. Na prvý pohľad to pôsobilo doslova, akoby nestihol dobehnúť na záchod. Pravda je však, na jeho šťastie, celkom iná.

Trávníček skrátka len nešikovne vylial celú fľašu s pitím na seba a na svoju pani manželku. Herec však toho na nohavice schytal o poznanie viac, a tak sa istý čas musel v spoločnosti prechádzať s niekoľkými mokrými škvrnami na nohaviciach. No čo, aj princom sa občas dejú úsmevné trapasy!

Pavel Trávníček si na seba nešikovne vylial celú fľašku s pitím. Zdroj: Profimedia