Vanek a Adamec po 20 rokoch opäť spolu: Veľký návrat legendárnych KAKAOvníkov!

Zábavná relácia pre deti valcovala obrazovky v deväťdesiatych rokoch na Markíze, neskôr sa pod novým názvom presunula do verejnoprávnej televízie. Dvojica hercov Martin Vanek a Igor Adamec každý víkend dávkovala malým divákom rozprávky, vzdelávali ich rôznymi reportážami a nechýbali ani zaujímaví hostia. Relácia Kakao bola skrátka neoddeliteľnou súčasťou sobotných rán. Postupom času sa ale z obrazoviek vytratila.

Zdroj: TASR - Vladimír Benko

V najbližších dňoch však Kakao zažije svoj comeback. Herci totiž oznámili, že sa svoju šou rozhodli oživiť. Nevráti sa síce na televízne obrazovky, ako by mnohí čakali, ale presunie sa na divadelné dosky. Pri príležitosti blížiaceho sa dňa detí Vanek a Adamec so svojím programom zavítajú do Košíc a následne do Bratislavy. „Hrávali sme to v divadle aj počas televíznej éry, aj po nej, potom sme prestali. Dostali sme teraz echo od agentúr, že je po tom dopyt, tak to ideme skúsiť. Bude to veľmi interaktívne, ale obnovujeme len to, čo bolo. Naši diváci majú dnes 35 rokov a už majú svoje deti, ktoré to nemali možnosť vidieť,“ povedal pre Nový čas Adamec.

Zdroj: TV MARKÍZA

Či sa podarí dostať Kakao aj naspäť na televízne obrazovky, s tým si jeho moderátori momentálne hlavu nelámu. Všetko totiž treba prispôsobiť dnešnej dobe, a tak je možné, že skôr ako vo vysielaní sa detská šou uchytí na internete.