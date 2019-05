Blondínka zo Superstar sa hrdo chváli kilečkami navyše: Rovno priznala, o čo ide!

Dôvodom jej priberania je podľa všetkého práve spokojnosť a vyrovnanosť. Speváčka má totiž nového priateľa, ktorý ju zahŕňa láskou. Má ním byť architekt a fotograf Aadi. "Ahojte, toto som ja a mojich nových + 5 kíl. Odkiaľ sa zobrali? Nuž, môžu to byť tie sladkosti (zlato, poďme na koláč!) ALEBO vynikajúce kari (Môžeš mi dať ešte ryžu, prosím?) ALEBO nedostatok stresu (chceš ísť do postele a pozerať Netflix?)... Ale ja verím, že je to jednoduchá rovnica: šťastné vzťahy = šťastné prírastky," prezradila Lucia na svojom Instagrame.

Zdroj: Instagram L.O.

Lucia už niekoľko rokov žije v Nemecku, kde má rozbehnutú svoju hudobnú kariéru. Tam stretla aj svojho bývalého priateľa Ralfa, za ktorého sa pred siedmimi rokmi sa vydala. Vzťah im však nebol súdený a po štyroch rokoch im manželstvo krachlo. Speváčka odvtedy skúšala nájsť šťastie v náručí iného muža a zdá sa, že sa tak konečne stalo. Kráska je však opatrná a tvár svojho princa zatiaľ neukázala.

Zdroj: Instagram L.O.

Či už kilá pribudli vďaka jedlu alebo z lásky, o nejakej nadváhe nemôže byť ani reč. Nežná blondínka mala vždy štíhlu postavu a extra faldíky by ste na nej hľadali márne. Navyše, ak za všetkým stojí spokojný vzťah so sympatickým cudzincom, nejaké to kilečko určite stojí za to.