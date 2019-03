Trieska s ním opäť puberta? Boris Kollár sa zobudil s TÝMTO!

Podnikateľovi rozhodne nechýbajú zmysel pre humor a nadhľad, vďaka ktorým často obráti kritiku či nezávideniahodnú situáciu na žart. To dokázal aj svojim posledným príspevkom, ktorý zverejnil na sociálnej sieti.

Poznáte to. Ráno vstanete, idete sa umyť, pozriete sa do zrkadla a... Multiotecko sa asi nestačil čudovať, keď ráno zbadal svoj odraz v zrkadle. Cez noc mu totiž vyrašila na tvári obrovská vyrážka. A to rovno uprostred nosa!

Zdroj: Instagram B.K.

Zatiaľ čo nejedna žena by vyrážku považovala za zradu matky prírody a projektom dňa by bolo neprehliadnuteľný kráter zakamuflovať, politik to zobral z opačného konca. S 'pupákom' sa odfotil a záberom sa pochválil na sociálnej sieti. „Budeš rypákom ryť ako červená myš... asi som v puberte, alebo že by som ním niekde ryl?" pripísal vtipne pod fotografiu.

Kam politik noštek strkal, nakoniec neprezradil...