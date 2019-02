Legendárny MC Erik je online, pýtajte sa!

MC Erik po silvestrovských zásnubách tento rok stihol svadbu i sťahovanie do nového domu. „Pri kúpe domu sme s manželkou hľadali nehnuteľnosť, ktorá by bola bližšie k Martinovi Hajkovi, v ktorého štúdiu sme nahrali s Ivkou celý album a v budúcnosti plánujem s ním intenzívnejšie spolupracovať,“ povedal Erik o spolupráci so spoluautorom nového singla Is This Love Martinom Hajkom.

11:09 - otázka od: Janko Čau Erik, ešte funguje MC Erik feat. Ivana? A bude nejaký nový album? Ano, fungujeme, len som sa posledne mesiace sustredil na sukromie, svatba, stahovanie do domceka, a zaroven na pracovne veci ako videoklip, pripravujem svoje nove webovky, takze tym padom sme trochu menej vystupovali, ale na leto uz budeme chciet pripravit zase viac vystupeni.. ;-)

11:14 - otázka od: Veronika Ahoj, čo v blízkej budúcnosti plánuješ? nejaké CD? :D Ahoj.. vyslovene CD nie je v najblizsom plane, vydal som minuly rok CD remixov plus 5 noviniek s nazvom We love 90s, z tohoto CD pochadza aj singel IS THIS LOVE, ku ktoremu sme teraz vypustili aj videoklip, a rovnako tak obsahuje aj skladbu WITHOUT YOU, ktoru planujem vypustit ako druhy singel.. Dalsie CD vydam, az ked budem mat dostatocny pocet novych pesniciek, na ktorych zacnem tento rok pracovat so svojim kolegom Martinom Hájkom, ktory je spoluautorom aj skladby IS THIS LOVE.. ;-) Ale teraz sa chcem sustredit na aktualne single, a na pripadne vystupenia..

11:17 - otázka od: Janka Pozdravujem ta Erik vzdy si ta budem spajat s Barbarou ste obrovske legendy chcela by som aby ste este nieco spolu vymysleli verim, ze vas coskoro uvidim spolu aspon raz Janka, ahoj.. Dakujem pekne, a smaozrejme, asi nie si jedina s tymto prianim, ale kedze Barbara zije v USA, asi chapes, ze zorganizovat spolocne vystupenia je velmi narocne, takze pokial taka moznost bude, nebudem sa tomu branit, ale v dohladnej dobe to nevidimm velmi realne.. Ale este raz dakujem za kompliment.. ;-)

11:19 - otázka od: František Nejedly Ahoj erik! Ako sa dari finanče ?da sa na hudbe zarobic? Feri, ahoj.. Ta zarobic še da, ale tak normalne.. Ako som uz v jednom rozhovore povedal - na barak to neni, ale asi trosku lepsie ako keby som sedel v kancelarii, obzvlast, ked uz som vsetko zabudol, co som sa naucil v Nitre na polnohospodarskej univerzite.. :-D

11:24 - otázka od: marika zdravim ta erik ako sa mas ako sa ti zije v prahe dodatocna gratuacia k svadbe dlhe roky oblubujem tvoju muzikantsku karieru prajem ti aj tvojej oani vsetko dobre v zivote a este vela peknych pesniciek ake koncerty budes mat v tomto roku maj sa fajn marika z kosic Marika ahoj.. Dakujem za prianie aj pochvalu, ano, som momentalne velmi spokojny a stastny.. ;-) Zatial ziadne velke koncertne turne neplanujem, predsa len sa teraz zacinam vracat, takze som trosku skromny.. Na rok 2019 mame zatial rozjednanych par vystupeni, na plane sa pracuje, takze ako budu jasne datumy, vsetko budem davat na svoj facebook MC Erik ako aj na svoje nove webove stranky, ktore by som chcel v najblizsich dnoch spustit.. ;-)

11:31 - otázka od: Mirec Zdravím ťa Erik. Považujem ťa za priekopníka slovenskej rapovej scény a svojim spôsobom si vlastne postavil jej základy. Ako vnímaš dnešný slovenský rap a interpretov ako Rytmus, Ego, Kali a spol.. Oni pri sumarizácii toho, ako to bolo s rapom na Slovensku vždy akosi zabúdajú spomenúť a uznať to, že sa rapovalo už za dancefloorovej éry... Mirec, ahoj.. Dik za poklonu, vazim si toho.. Aj ked som teda nerobil vyslovene hiphop, ale ano, velmi som sa inspiroval v starom RnB a hiphope.. Mne nevadi priamo dnesny slovensky hiphop, ale vadia mi vulgarizmy a slovne utoky na kolegov ci inych ludi.. A ked sa nejaky interpret tvari, ze to je sucast hiphopovej kultury, nebveriem mu to, ale mne sa to nepaci.. Takze keby chcel moj syn pocuvat Rytmusa alebo inych "drsnych" chlapúcov, asi by som sa mu to snazil pedagogicky a rodicovsky vysvetlit, ze toto nie je to, co by malo formovat jeho osobnost.. Takze asi najprijatelnejsi by bol pre mna Kali s poslednymi vecami, ktore som zachytil, prisli mi pekne, aj hudobne aj textovo, a hlavne sa mi pacila kombinacia rapu a spevu.. Staci tak? :-D Ale je pravda, ze niekedy okolo roku 2010 som sa stretol s Kontrafaktom na benzinke v Prahe, a prisli sa vyfotit, ze som bol prvy.. Tak asi uplne nezabudaju.. ;-)

11:35 - otázka od: naďa dobrý deň Erik... môžete teraz s odstupom rokov fanúšikom povedať ako to naozaj vtedy bolo medzi vami a vašou kolegyňou Barbarou Haščákovou? bol to vždy iba profesionálny vzťah, alebo medzi vami niekedy došlo aj k niečomu viac než je kolegyalita či priateľstvo? želám pekný deň Naďa, ahoj.. Mozem samozrejme aj s odstupom povedat, ale zase to bude to iste ako hovorim stale - vzdy sme boli len kolegovia a priatelia, bola ako moja mladsia sestra, ved ked sme zalozili duo, ja som mal 24 a ona 15.. ;-) Chapem, ze trebars nase povalovanie sa vo vlnach v klipe Summer Night vypadalo mozno na nieco blizsie a romanticke, ale bolo to len stvarnenie pribehu.. :-)

11:37 - otázka od: Karol Mirt Planujete niekedy v buducnosti hudobnu spolupracu so samozvanou ikonou slovenskej hudobnej sceny Martinom Jakubcom, ktory mimo ineho rad vyzyva roznych spevakov a spevacky na naspievanie spolocneho duetu? Karol, neplanujem, dakujem pekne za opytanie.. Chapem, ze moja hudba a popularita sa datuje do polovice 90tach rokov, co je uz pekne davno, ale myslim ze stale mam este daleko od zaradenia do Slager TV.. ;-)

11:43 - otázka od: Mária Bitáková Želám pekný deň. Zaujímalo by ma, odkiaľ ste zobrali financie na vystrojenie vašej nedávnej honosnej svadby ako aj následnej svadobnej cesty na Kanárskych ostrovoch. Také niečo predsa stojí majland, vy už hudobne aktívny nie ste takmer 20 rokov a DJ-ingom sa také peniaze dajú zarobiť asi sotva... Maria, dobry den.. Zenil som sa vo svojich 47 rokoch, mal som teda dost casu si na to trosku nasetrit.. ;-) A naviac - boli sme na svadbu dvaja..:-) A svadba sice bola krasna, ale vobec nie honosna, takze ked Vam tak pripadala, dakujeme velmi pekne, a odovzdame pochvalu nasej kamaratke, ktora nam robila svadobnu koordinatorku.. Potesi ju to..;-) A dovolenka na Lanzarote stoji rovnako ako 7 dni na akomkolvek inom bezne navstevovanom mieste, takze nemyslim si, ze by sa jednalo o nieco, co by sa financne vymykalo standardu..