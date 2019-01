Slovenský herec otvoril ústa a šokoval stovky žien: More sĺz a... otvorene o otcovstve!

Šou Všetko čo mám rád je známa aj vďaka nápaditým hudobným vystúpeniam v podaní jej hostí. Tentokrát pozvanie prijal Juraj Bača a na svojom hudobnom čísle si dal záležať. Pieseň Matka od Tublatanky nielenže zaspieval, ale predviedol aj hru na gitare. A bolo sa na čo pozerať. Herec zvládol pieseň naozaj bravúrne a za svoj výkon zožal poriadnu chválu. Práve ženskú časť publika dojal natoľko, že nejedna diváčka dokázala emotívnu skladbu ustáť bez sĺz od dojatia.

Video sa ihneď začalo šíriť internetom a na hercovu adresu pribúdajú ďalšie a ďalšie chválospevy. Ako to vníma Juraj? „Nečakal som, že sa to stane, ja som to myslel úplne úprimne, od srdiečka som to spieval rodičom. Ja mám akurát také zvláštne obdobie, kedy si uvedomujem daň za to celé. Že si človek žije svoj sen, že točí, že ho všade volajú, ale vlastne tá daň za to je obrovská, že s blízkymi ľuďmi je človek veľmi málo," prezradil nám herec.

Naznačil aj možnosť, že vyťaženej profesii herca by dal na nejaký čas zbohom a venoval by sa radšej spevu. Či dokonca založeniu vlastnej rodiny. „Ja som teraz tiež v takom veku, kedy by som sa veľmi rád sám stal rodičom a uvedomujem si, že rodičia nie sú žiadni superľudia. Že sú to len ľudia, ktorí mali dosť odvahy priniesť na tento svet nový život a zodpovedne sa k tomu postaviť a vychovávať a obetovať všetko svoje pre dobro svojho dieťaťa."

Juraj nevylučuje, že herecké povolanie vymení za hudbu. Do úvahy však prichádza aj otcovstvo. Zdroj: Jan Zemiar

Hviezda seriálu Rex sa hudbe venuje už dlhé roky, dokonca jej prepadol ešte kým sa dostal k herectvu. „Hudba je pre mňa vždy obrovskou vášňou a vlastne hudba bola pred herectvom. Takže hudba bude pre mňa vždy, a bude vždy dokonca aj nad hraním." Juraj pritom do hudobnej školy nechodil a na gitaru sa naučil hrať sám. Akordy piesne Matka poznal už pred natáčaním, no pieseň si v ten deň s Kandráčovcami zahral prvýkrát. „Nenacvičovali sme to, Ondrej je úžasný muzikant aj chalani, to hralo samé. Bola radosť vystupovať s takými umelcami," pochvaľoval si a prezradil, že práve hudbou by chcel v budúcnosti ešte niečo povedať.

My sa budeme na ďalšie Jurajove hudobné čísla tešiť.