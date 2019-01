Jojkársky moderátor skončil na operačnom stole: 2 týždne v obrovských bolestiach!

„Ja som týždeň pred Vianocami absolvoval operáciu mandlí, teda mi ich pekne vyoperovali laserom, tak pekné Vianoce som mal,“ povedal so smiechom pre jojkársky Topstar Ciberej. Myslel to však, samozrejme, ironicky – prežíval totiž obrovské bolesti. „Bol som pod rôznymi liekmi proti bolesti skoro 2 týždne. Bolelo to, bolo to nepríjemné, ale tak prežili sme,“ priznal Bruno.

„Mnoho ľudí, keď som sa pýtal, ako to absolvovali, že aké to bolo, tak hovorili, že nebolí to úplne, ale to len pár dní a potom sa z toho dostaneš. Až potom mi povedali, keď som im hovoril, že čo ste mi hovorili, veď akože to je dosť veľká bolesť a dosť dlho a nelieči sa to veľmi rýchlo, tak povedali, že nechceli sme ťa vystrašiť. Tak ďakujem pekne!“ prezradil moderátor.

Počas zotavovania sa z nepríjemnej operácie sa vraj doslova prejedol slepačieho vývaru, ktorý prvý týždeň jedol neustále. „Musím povedať, že teraz sa tejto polievke už vyhýbam,“ priznal Bruno. Jesť vraj mohol čokoľvek, no v malých sústach, keďže ho hýbanie čeľusťou bolelo. Dokonca sa zásobil zmrzlinou, ktorú pred operáciou kvôli náchylným mandliam jesť nemohol – úspech uňho však nezožala.