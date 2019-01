Princezná so zlatou hviezdou (†83) zomrela: Liečba na psychiatrii aj zlé vzťahy so synom... Slová, z ktorých mrazí!

PRAHA - V pondelok českú aj s slovenskú verejnosť zarmútila správa o smrti herečky Marie Kyselkovej (†83). Fanúšikovia si ju už navždy budú pamätať ako nezabudnuteľnú princeznú Ladu z legendárneho filmu Princezná so zlatou hviezdou. Herečkin skutočný život však ani zďaleka nepripomínal rozprávku. Pred rokom skončila hospitalizovaná na psychiatrii a so synom mala viac než zlé vzťahy. Zo slov, ktoré povedala na jeho adresu, doslova mrazí!

Nezabudnuteľná rozprávka Princezná so zlatou hviezdou síce skončila radostne, no jej hlavná predstaviteľka toľko šťastia v reálnom živote nemala. Ešte pred tromi rokmi sa na verejnosť dostala informácia o nepríjemných zdravotných problémoch. Po operácii chrbtice sa jej totiž ozvali obrovské bolesti nôh, na ktoré nezaberali žiadne lieky.

„Je to hrozné. Nezaberajú mi vôbec ani lieky proti bolesti. Chodiť nikdy nebudem,“ posťažovala sa vtedy pre denník Aha! herečka. Oveľa viac ako podlomené zdravie však herečku trápil zlý vzťah so synom, ktorého porodila prvému manželovi, hercovi Petrovi Haničincovi. Zo slov, ktoré vtedy vyslovila na jeho adresu, doslova mrazí.

„Keby som zomrela, tak je to Ondřejovi úplne jedno,“ povedala vtedy smutne. V tom čase sa so svojím potomkom nevidela a nepočula celé tri roky. „Prišla som na to, že ma začal totálne ruinovať. Musela som utiahnuť všetky kohútiky a prišla som tak o syna,“ priznala herečka. O mladom Haničincovi bolo známe, že mu práca nikdy nevoňala a známa matka ho finančne podporovala.

Ktovie, či aj zlé vzťahy v rodine boli dôvodom, prečo herečka koncom roka 2017 skončila hospitalizovaná v Psychiatrickej nemocnici v Bohniciach. Legendárna Lada vtedy upadla do hlbokých depresií a v liečebni pobudla celé tri mesiace. Zaujímavosťou je, že podobný smutný scenár sa odohrával aj v živote jej štyridsaťročnej dcéry Žofie, ktorá sa ocitla v rovnakej liečebni ako jej slávna matka.

Informácia o smrti nezabudnuteľnej princeznej šokovala Česko a Slovensko v pondelok popoludní. Správu potvrdil českému Blesku jej herecký kolega Ivo Niederle, ktorý bol aj jej susedom. „Prišla za mnou dcéra z Ameriky. A u mojej princeznej sme strávili dva večery. Dnes ráno za ňou šla jedna z jej dcér, princezná neotvárala. Mal som kľúče, a tak som otvoril, odpočívala pri raňajkách, už ale nedýchala,“ povedal zarmútený umelec.