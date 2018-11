Karel Gott je už doma: Bol v karanténe, obávali sa najhoršieho... No z nemocnice ho prepustili skôr!

PRAHA - Len pred pár dňami zlatého českého slávika Karla Gotta (79) museli hospitalizovať. Objavili sa u neho problémy s dýchaním a keďže má spevák oslabenú imunitu, mohlo by to mať pre neho fatálne následky. Dnes je však božský Kája už v pohodlí domova.

Pár dní si Karel Gott poležal v pražskej nemocnici, a to hneď izolovaný v karanténe, kde ho mohla navštevovať len jeho manželka Ivana. A musela prísne dodržiavať používanie rúška. Pri spevákovi so zlatom v hrdle sa obávali najhoršieho. Pri oslabenej imunite by mu každé nachladenie mohlo spôsobiť fatálne problémy.

Karel Gott si zahral v novej rozprávke Keď draka bolí hlava.

„Každý deň dostáva infúzie s liekmi, ktoré zaberajú,“ povedala Gottová pre český portál blesk.cz na margo liečby svojho manžela. Medikamenty boli zrejme úspešnejšie, než čakala rodina aj samotní lekári, a tak mohli majstra prepustiť o dva dni skôr, ako bolo v pláne.

„Pán Gott bol z nemocnice prepustený. V najbližších dňoch bude odpočívať a až potom sa pomaly začne vracať k pracovným povinnostiam,“ vyjadrila sa spevákova hovorkyňa Aneta Stolzová pre lidovky.cz. Ostáva len dúfať, že imunita obľúbeného umelca je dostatočne posilnená, aby opäť neskončil na lôžku.

Zlatého slávika trápia zdravotné ťažkosti. Zdroj: TASR