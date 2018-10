Temná minulosť Andyho Krausa: Zapletený do trestného činu!

Do kresla oproti sebe si ho posadil moderátor televízie Markíza, Matúš Krnčok vo svojej relácii Throwback Thursday. Blonďák si tam pozýva rôzne osobnosti a spovedá ich z tých najtajnejších tajomstiev, trapasov aj radostí. A jedno priznanie vytiahol aj od režiséra - ten sa neplánovane zaplietol do trestného činu.

Keď bol mladý pracoval v jednom bare, ktorý pravidelne navštevovali štamgasti. „Jedného večera som tam pracoval, už pomaly záverečná, dobehol taký štamgast, igelitový sáčok, rýchlo mi to schovaj, rýchlo mi to dakde schovaj. Tak som to zobral, dal som to do mrazáku, schoval. Došli policajti. Ja som myslel, že umriem. Teraz akože hľadali dačo, pýtali sa ma,“ rozhovoril sa Kraus.

Srdce mal Andy Kraus až kdesi v hrdle. Zdroj: Youtube TV Markíza

Srdce mal herec až kdesi v krku, no policajti nakoniec odišli s prázdnymi rukami. Štamgast sa po schovaný balíček na ďalší deň zastavil. „Došiel na druhý deň, ja som mu to dal a on mi dal 500 korún. Doteraz neviem, čo v tom bolo. Ani nechcem vedieť," spomína Andy, pričom Krnčok ihneď pohotovo reagoval. „Čiže ty si bol súčasťou trestného činu. Ale to už je premlčané dúfam, nieže teraz ti prídu chlpatí búchať," zavtipkoval moderátor.

Andyho Krausa si pozval ako hosťa do relácie Matúš Krnčok. Zdroj: Youtube TV Markíza