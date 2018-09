Zrušili ich: Po dvoch rokoch dostali v Jojke nečakanú STOPku!

Seriál Naši sa na obrazovkách televízie Joj objavoval od januára 2016. Odvtedy si získal obrovskú základňu skalných fanúšikov, ktorí sa na štvrtú sériu svojho obľúbeného počinu veľmi tešili. A minulý utorok sa úvodných častí pokračovania aj dočkali...

No podobne, ako to bolo pred rokom so seriálom Za sklom, už po prvých dvoch epizódach televízia svojho dlhoročného ťahúňa z obrazoviek nečakane stiahla. „Našich ste úplne zrušili, či presunuli?“ pýtali sa na sociálnych sieťach diváci, ktorých zmena prekvapila.

Namiesto seriálu televízia v utorok o 20:35 nasadila šou Nikto nie je dokonalý s novými moderátormi Mariánom Čekovským a Martinom Dejdarom. A nešlo len o jednorazovú zmenu - humoristickú talk šou bude v tomto čase vysielať už stabilne.

„V utorok o 20:35 si diváci od tohto týždňa môžu pozrieť premiéry novej série relácie Nikto nie je dokonalý, ktorý sa v tomto čase vysielal minulú i predminulú sezónu, tentokrát s novou moderátorskou dvojicou Marián Čekovský a Martin Dejdar,“ vysvetlila nám hovorkyňa televízie Joj Lucia Kulihová.

Seriál vraj plánujú nasadiť neskôr. No podobne, ako to bolo so Za sklom, ani teraz na Kolibe nevedia povedať, kedy návrat Našich môžu fanúšikovia očakávať. „Diváci o seriál Naši neprídu, plánujeme ho však vysielať v inom nasadení, ako bolo doteraz zvykom. O jeho zaradení do programovej štruktúry budeme však informovať,“ dodala pre Topky.sk hovorkyňa Jojky.